TP.HCM trở lạnh từ đêm nay

Chuyên gia dự báo không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ từ đêm 8/1, rạng sáng 9/1.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay bộ phận không khí lạnh mạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó, khối không khí lạnh này tiếp tục di chuyển và ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan nhận định không khí lạnh sẽ xuống miền Nam vào đêm 8/1, rạng sáng 9/1.

"Đợt lạnh sắp tới, nhiệt độ vào khoảng 20 độ C. Riêng một số nơi có thể dưới 20 độ C như Long Khánh, Phước Long (Bình Phước), Tây Ninh. Có nơi 18 độ C", chuyên gia dự báo.

Sáng nay, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh nên thời tiết khá tốt. Sáng sớm có nơi có mù nhẹ, nắng lên khá sớm và kéo dài đến chiều tối.

TP.HCM chuẩn bị đón không khí lạnh những ngày tới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết thêm nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ dự báo xảy ra vào ngày 9/1.

Từ ngày 10/1, Nam Bộ sẽ có đợt không khí lạnh bổ sung. Do vậy, thời tiết se lạnh vào sáng sớm sẽ duy trì từ sáng 8/1 đến 13/1. Trời ít mưa, ngày nắng, sáng sớm se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM có thể xuống dưới 20 độ C tại một số quận, huyện.

Trong khi đó, chuyên gia Lê Thị Xuân Lan nhấn mạnh những ngày tới, người dân cần chú ý đến sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm. Cụ thể, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tại TP.HCM có thể lên đến 10 độ C.

"Ban ngày, nhiệt độ vẫn trong khoảng 30 độ C, nhưng chiều tối và sáng sớm, nhiệt độ giảm còn 20 độ C. Sự chênh lệch này khiến cơ thể mệt mỏi và rất dễ bị sốc nhiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe", bà Lan cảnh báo.

Chuyên gia cảnh báo nhiệt độ giảm sâu cùng với bầu không khí khô (độ ẩm phổ biến trong khoảng 60-70%) rất dễ gây bệnh, nhất là bệnh về đường hô hấp. Những người có huyết áp cao, mắc bệnh tim mạch, phụ nữ mang thai cũng cần chú ý.

Người dân cần chú ý đến sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới (8/1-18/1) tại TP.HCM cho thấy nhiệt độ ban ngày 27-33 độ C, ban đêm 20-25 độ C. Độ ẩm thấp, trong khoảng 49-79%.

Về thời tiết trên biển, đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh tăng cường mạnh nên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển của TP.HCM) và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả phía tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5 m.