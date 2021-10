TP.HCM tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em thế nào?

Huyện Củ Chi và quận 1 là hai địa phương đầu tiên tổ chức tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em trong ngày 27/10 tại 8 trường học.

Dự kiến ngày 27/10, TP.HCM sẽ tổ chức những mũi tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên cho trẻ em ở độ tuổi 16-17. Đây là địa phương đầu tiên tổ chức tiêm chủng cho trẻ em sau văn bản đề nghị chủ động lên kế hoạch từ Bộ Y tế.

Vaccine được lựa chọn tiêm cho trẻ em là Pfizer (Comirnaty) do Pfizer-BioNTech của Mỹ sản xuất. Đây là loại vaccine được WHO khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và nhiều nước sử dụng.

Quận 1 tổ chức 3 điểm tiêm chủng

Trao đổi với Zing chiều 27/10, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận 1 cho biết đơn vị này đang chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em.

Theo kế hoạch dự kiến trong ngày mai (27/10), địa phương này sẽ tổ chức tiêm chủng cho trẻ em thí điểm tại hai điểm trường THPT lương Thế Vinh, THPT Tenlơman (Ernst-Thalmann) và điểm tiêm Bệnh viện quận 1.

Mỗi điểm tiêm có 4 bàn tiêm. Năng lực tiêm chủng của mỗi bàn tiêm khoảng 100 học sinh/buổi.

Nhân viên y tế khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn quận 1. Ảnh: Y Kiện.

"Chúng tôi huy động đội tiêm của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM và Bệnh viện Răng Hàm Mặt cho buổi tiêm ngày mai. Tuy nhiên, để tiêm đại trà trong những ngày tới, quận 1 hiện chưa kịp huy động đủ các đội tiêm", lãnh đạo Trung tâm Y tế quận 1 cho biết.

Điểm tiêm Bệnh viện quận 1 có 3 bàn tiêm đã có kế hoạch tiêm mũi 2 cho 258 người dân trên 18 tuổi, đồng thời tiếp nhận tiêm ngay các trường hợp học sinh do bác sĩ tại điểm trường chỉ định về tiêm tại bệnh viện.

"Chúng tôi đang xem xét lại kế hoạch này, có thể các em được chỉ định tiêm ở bệnh viện sẽ được lập danh sách và tiêm sau, như vậy sẽ hợp lý hơn", vị đại diện này nói thêm.

Trường THPT Lương Thế Vinh có 899 học sinh đồng thuận tiêm (tiêm trong 1 ngày 27/10). Trường THPT Tenlơman có 1.478 học sinh đồng thuận tiêm (tiêm trong 2 ngày 27 và 28/10).

Ngày 28/10, quận 1 triển khai đồng loạt tiêm chủng tại 5 điểm trường cho khoảng 6.600 học THPT còn lại và điểm tiêm tại Bệnh viện quận 1 số trẻ không đi học và các bé được chỉ định tiêm ở bệnh viện.

Sau khi tiêm xong cho lứa học học THPT, quận sẽ bố trí điểm tiêm cho lứa THCS (từ lớp 6 đến lớp 9).

6 điểm tiêm vaccine Covid-19 ở huyện Củ Chi

Cùng thời điểm với quận 1, sáng 27/10, huyện Củ Chi tổ chức 6 điểm tiêm cố định để tiêm vaccine cho 1.500 trẻ trong độ tuổi 16-17.

- Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi: Tiêm cho đối tượng trẻ thị trấn Củ Chi, xã Tân An Hội, xã Tân Thông Hội.

- Trường Trung học cơ sở Thị trấn 2: Tiêm cho đối tượng trẻ xã Tân Phú Trung, xã Trung Lập Hạ, xã Phước Vĩnh An, xã Tân Thạnh Tây.

- Trường Trung học cơ sở Phước Thạnh: Tiêm cho đối tượng trẻ xã Phước Thạnh, xã Phước Hiệp, xã Thái Mỹ.

- Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây: Tiêm cho đối tượng trẻ xã An Nhơn Tây, xã An phú, xã Phú Mỹ Hưng, xã Trung Lập Thượng, xã Phạm Văn Cội, xã Nhuận Đức.

- Trường Trung học cơ sở Tân Thạnh Đông: Tiêm cho đối tượng trẻ xã Tân Thạnh Đông, xã Phú Hòa Đông.

- Trường Tiểu học Hòa Phú: Tiêm cho đối tượng trẻ xã Hòa Phú, xã Bình Mỹ, xã Trung An.

Học sinh ở huyện Cần Giờ trong ngày đầu tiên trở lại trường học sau dịch Covid-19. Ảnh: Chí Hùng.

UBND huyện Củ Chi chỉ đạo Phòng Y tế huyện huy động lực lượng nhân viên y tế đã được tập huấn về tiêm vaccine phòng Covid-19, bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân, để tổ chức các đội tiêm phục vụ các điểm tiêm.

Tất cả điểm tiêm phải bố trí bác sĩ trực cấp cứu (2 bác sĩ) để kịp thời xử lý các trường hợp tai biến sau tiêm chủng, cung cấp thông tin nhân sự trực xe cấp cứu cho tất cả điểm tiêm chủng để liên hệ khi cần thiết.

Dự kiến số lượng trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện Củ Chi là 51.095 trẻ, trong đó: Trẻ từ 16 tuổi đến 17 tuổi là 16.118; Trẻ từ 14 tuổi đến 16 tuổi là 14.903; Trẻ từ 12 tuổi đến 14 tuổi là 20.074.

Bốn hình thức tiêm vaccine cho trẻ em

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, thành phố sẽ tổ chức 3 hình thức tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em.

Trẻ đang theo học tại trường sẽ tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn.

Trẻ không đi học sẽ tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do UBND quận, huyện lựa chọn.

Trẻ có bệnh nền sẽ được tiêm tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi.

Trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi sẽ được các nơi này lập danh sách (kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh, thành khác) để tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

Vaccine Pfizer (Comirnaty) do Pfizer-BioNTech của Mỹ sản xuất được Bộ Y tế Việt Nam chỉ định tiêm chủng cho trẻ em 12-17 tuổi. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong chiến dịch này, thành phố sẽ huy động nhân viên y tế từ bệnh viện công lập và tư nhân để tổ chức đội tiêm phục vụ các điểm tiêm đã được ngành giáo dục lựa chọn.

Ngành giáo dục bổ sung lực lượng hỗ trợ hậu cần, nhập liệu... tại các điểm tiêm đã chọn lựa. Mỗi điểm tối thiểu 4 nhân sự để đón tiếp, hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, hỗ trợ cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine, nhập liệu thông tin vào Hệ thống tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Mỗi điểm tiêm có:

- 1 bác sĩ khám sàng lọc (kiểm tra thông tin trên Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, kết luận đủ điều kiện tiêm hoặc tạm hoãn hoặc chống chỉ định), thực hiện xử trí tại chỗ phản ứng sau tiêm.

- 1 điều dưỡng thực hiện tiêm.

- 1 điều dưỡng theo dõi sau tiêm.

Đội tiêm chủ yếu là các y, bác sĩ và điều dưỡng của Trung tâm Y tế và Trạm Y tế trên địa bàn hoặc huy động các đội tiêm từ bệnh viện công lập, ngoài công lập và phòng khám đa khoa để hỗ trợ địa phương.

Theo thống kê đến ngày 25/10 của Sở GD&ĐT TP.HCM, toàn thành phố có 92,13% phụ huynh đồng thuận về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh 12-17 tuổi trên địa bàn.

Thống kê theo độ tuổi, số lớp, phụ huynh học sinh lớp 12 có tỷ lệ đồng thuận là 89,58%. Tỷ lệ đồng thuận cao nhất là khối 9 với 93,06% phụ huynh đồng ý. Ở khối 6, tỷ lệ đồng thuận là 90,87%.

Sáng nay, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức tập huấn cho Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện, nhân viên bệnh viện, phòng khám, về vấn đề tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em, khám sàng lọc trước tiêm, xử trí phản ứng sau tiêm, tổ chức công tác cấp cứu phục vụ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ trên địa bàn thành phố.