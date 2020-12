TP.HCM tìm thấy người phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng BN1440

Người phụ nữ cuối cùng trong nhóm 8 người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440 đã được tìm thấy tại quận Tân Phú, TP.HCM.

Tối 31/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM phát đi thông báo về việc đã tìm thấy người phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440 ở quận Tân Phú. Đây là người phụ nữ cuối cùng được tìm thấy trong nhóm 8 người nhập cảnh trái phép cùng BN 1440 từ Myanmar.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh An Giang thông tin về việc xác định thêm một số người nhập cảnh trái phép cùng nhóm 6 người (trong đó có bệnh nhân 1440, 1451, 1452, 1453) từ Campuchia hôm 24/12.

Theo điều tra, các trường hợp này vào Việt Nam theo đường mòn, lối mở tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngoài 6 người đã được cơ quan chức cách ly trong những ngày qua, công an xác định có 3 phụ nữ khác cùng nhập cảnh trái phép hôm đó.

TP.HCM đang cách ly nhiều khu vực liên quan ca mắc Covid-19. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang, 9 người này chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 6 người (đã rõ danh tính) lên ôtô 7 chỗ do tài xế M.V.T. điều khiển. Hiện, 6 người này đã được cách ly.

Nhóm 3 phụ nữ còn lại được tài xế T.V.U. chở đi nhiều nơi. Một người xuống xe ở Cà Mau, 2 người về TP.HCM. 2 người trong nhóm này đã được phát hiện, cách ly tại Cà Mau và Tây Ninh. Hai trường hợp này đều đã được xác định âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.