TP.HCM tìm người từng tới quán nước, cửa hàng tạp hóa ở quận 12

Cơ quan chức năng TP.HCM kêu gọi những người từng đến những địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 ở quận 12 cần sớm khai báo với cơ sở y tế gần nhất.

Ngày 2/7, Trạm y tế phường Thạnh Xuân (quận 12) cho biết địa phương này đã phát đi thông báo tìm người từng đến những địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19, cụ thể:

1. Quán nước trước cổng công trình Picity địa chỉ số 116 đường Thạnh Xuân 13, khu phố 6 (khu Gò Sao), quận 12 vào khung thời gian từ ngày 12/6 đến ngày 28/6.

2. Cửa hàng tạp hóa Thuận Hiếu ở đường Thạnh Xuân 21, khu phố 5, quận 12 vào khung thời gian ngày 24/6 và 25/6.

3. Đại lý nước ngọt Anh Tính địa chỉ số 163 đường Thạnh Xuân 21, khu phố 5, quận 12 vào khung thời gian ngày 24/6 và 25/6.

Cơ quan chức năng kêu gọi những người từng đến các đến địa điểm này vào khung giờ trên cần thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

Theo bản tin tối 2/7 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 527 ca mắc Covid-19 trong ngày. Riêng TP.HCM có 419 bệnh nhân.

Các ca mắc Covid-19 ghi nhận tại các địa phương khác gồm: Phú Yên (40), Bình Dương (13), Quảng Ngãi (10), Long An (7), An Giang (6), Đồng Nai (5), Nghệ An (3), Đồng Tháp (3), Hưng Yên (3), Đà Nẵng (3), Vĩnh Long (3), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Tây Ninh (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1), Trà Vinh (1), Hải Phòng (1) và Lâm Đồng (1).

Như vậy, tính tới tối 2/7, Việt Nam có tổng cộng 16.285 ca ghi nhận trong nước và 1.836 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.715 người, trong đó, 4.621 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.