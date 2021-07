TP.HCM tìm người đến chợ Tân Định

Cơ quan chức năng kêu gọi người từng tới chợ Tân Định (quận 1) từ ngày 20/6 đến ngày 4/7 cần khai báo y tế.

Tối 4/7, UBND phường Tân Định, quận 1, TP.HCM, phát đi thông báo tìm người từng đến chợ Tân Định từ ngày 20/6 đến ngày 4/7.

Nhà chức trách cho biết ca nghi mắc Covid-19 kinh doanh hàng cá trong chợ tại sạp số 145 và sạp 136 trên đường Mã Lò. Toàn bộ khu chợ Tân Định tạm thời đang được phong tỏa, cách ly để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Cơ quan chức năng kêu gọi những người từng đến địa điểm này vào khung giờ trên cần thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong ngày 4/7, Việt Nam có thêm 873 ca mắc Covid-19 trong nước. Những bệnh nhân này được ghi nhận tại TP.HCM (599), Bình Dương (87), Long An (72), Phú Yên (32), Tiền Giang (29), Khánh Hoà (9), Quảng Ngãi (8), Đồng Tháp (6), An Giang (6), Bình Định (4), Bắc Giang (3), Nghệ An (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Vĩnh Long (2), Hải Phòng (2), Tây Ninh (2), Hà Tĩnh (2), Ninh Thuận (1), Trà Vinh (1), Huế (1), Bến Tre (1), Đà Nẵng (1).

Trong số này, 824 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc vùng đã phong tỏa. Ngoài ra, Việt Nam phát hiện thêm 14 ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh trong ngày, tại Kiên Giang (6), Thái Bình (4), Quảng Trị (4).

Như vậy, tính đến 18h ngày 4/7, Việt Nam có tổng cộng 18.075 ca ghi nhận trong nước và 1.858 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc trong nước từ ngày 27/4 đến nay là 16.505, trong đó, 5.045 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.