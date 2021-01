Trong điều kiện độ ẩm chỉ 55%, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho hay TP.HCM tiếp tục xuất hiện mù khô.

Sáng 22/1, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn duy trì tại TP.HCM, song được cải thiện hơn nhiều ngày qua.

Lúc 6h, theo ứng dụng Airvisual, điểm quan trắc ở ấp Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) có chỉ số cao nhất là 197 đơn vị. Điểm đo tại cảng Cát Lái (TP Thủ Đức) có chỉ số thấp nhất - 76 đơn vị - ngưỡng trung bình. Các điểm còn lại cho thấy chỉ số AQI trong khoảng 103-146 đơn vị, tương đương mức cam.

Điểm đo tại cảng Cát Lái (TP Thủ Đức) có chỉ số AQI thấp nhất 76 đơn vị vào sáng 22/1. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tương tự, theo ứng dụng PAMAir, chất lượng không khí ở hầu hết trạm quan trắc có cải thiện hơn. Riêng trạm có số liệu quan trắc đáng lo ngại nhất là xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), chỉ số AQI ở mức 187 đơn vị, ngưỡng cảnh báo nguy hại cho sức khỏe.

Điểm quan trắc ở khu vực đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) có chỉ số 107 đơn vị, đường Cao Lỗ (quận 8) là 111 đơn vị. Hai khu vực Thảo Điền và Nam Rạch Chiếc (TP Thủ Đức) là nơi AQI ở ngưỡng trong lành với 47 đơn vị.

Trong điều kiện độ ẩm chỉ 55% - mức thấp, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho hay TP.HCM tiếp tục xuất hiện mù khô. Trái với sương mù thông thường, mù khô xuất hiện khi độ ẩm thấp (dưới 60-70%) và không khí bị ô nhiễm.

Chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động đeo khẩu trang, che chắn kỹ khi ra đường trong điều kiện không khí bị ô nhiễm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dưới tác động của mù khô, tầm nhìn của người đi đường hôm nay bị hạn chế còn 6-11 km. Chuyên gia cho biết hiện tượng này sẽ giảm dần khi nắng lên nhưng không mất hẳn.

Do đó, người dân cần đeo khẩu trang và chủ động các biện pháp che chắn khi ra đường, hạn chế khói bụi xâm nhập cơ thể.

Ngoài ra, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nền nhiệt tại TP.HCM hôm nay dao động 23-30 độ C. Các tỉnh, thành Nam Bộ có nhiệt độ thấp 20-23 độ C và cao nhất 29-32 độ C.