TP.HCM tiếp tục có mưa lớn và triều cường, nhiều nơi nguy cơ ngập

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo TP.HCM có mưa lớn diện rộng, kết hợp với triều cường có thể gây ngập nhiều tuyến đường trũng, thấp chiều tối nay.

Chiều 24/10, mưa lớn trải rộng TP Thủ Đức và các quận trung tâm. Nhiệt độ buổi chiều và tối dao động 26-27 độ C.

Lúc 16h20, dữ liệu trên ảnh radar thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy mây dông đang phát triển tại huyện Nhà Bè, Cần Giờ, phía bắc huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh... và di chuyển về hướng nội thành gây mưa diện rộng.

Lượng mưa phổ biến 5-20 mm, có nơi trên 25 mm. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp với triều cường nhiều khả năng gây ngập ở khu vực trũng thấp của thành phố như đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Nguyễn Văn Hưởng, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức), Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp)...

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sau trận mưa lớn kết hợp với triều cường tối 23/10. Ảnh: Hải Yến.

Theo cơ quan khí tượng, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đã đạt đỉnh trong kỳ triều cường giữa tháng 9 âm lịch (đợt thứ 2 của mùa triều cường năm nay). Đến sáng 24/10, mực nước thực đo tại các trạm Nhà Bè (1,36 m), Phú An (1,38 m), Biên Hòa (1,74 m).

Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai xuống nhanh. Mực nước trên mức báo động 1 tiếp tục duy trì đến hết hôm nay. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn ở cấp độ 2.

Tại các tỉnh, thành ở Nam Bộ, thời tiết chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C và cao nhất 31-34 độ C.

Trước đó, chiều tối 23/10, TP.HCM đón trận mưa lớn và kéo dài hơn 3 giờ trên toàn địa bàn. Mưa kết hợp với triều cường khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu. Việc đi lại của người dân cũng gặp nhiều khó khăn.