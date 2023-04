TP.HCM thi tuyển lãnh đạo cấp phòng: Có vị trí không có thí sinh

Theo Sở Nội vụ, lần đầu thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, nhiều vị trí số lượng ứng viên đăng ký rất đông nhưng có vị trí không có thí sinh đăng ký hoặc chỉ có một thí sinh.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có báo cáo về tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, trong đó có chức danh lãnh đạo tại Viện Nghiên cứu phát triển thành phố không có thí sinh đăng ký dự tuyển.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, lần đầu thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, nhiều vị trí số lượng ứng viên đăng ký rất đông nhưng có vị trí không có thí sinh đăng ký hoặc chỉ có một thí sinh đăng ký dự thi.

Vừa triển khai công tác tổ chức kỳ thi vừa xin ý kiến chỉ đạo cấp trên để hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nên một số đơn vị còn bị động về thời gian và thực hiện chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Viện Nghiên cứu phát triển thành phố tổ chức thi tuyển 2 chức danh gồm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế và Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ cho biết do không có thí sinh đăng ký thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chấp thuận cho bổ sung đối tượng cán bộ, công chức, viên chức ngoài phạm vi TP.HCM quản lý, được tham giathi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2022 tại Viện Nghiên cứu phát triển.

Trên cơ sở đó, kỳ thi sẽ tiếp tục được triển khai.

Viện Nghiên cứu phát triển thành phố đã ban hành thông báo thi tuyển. Tuy nhiên, chức danh Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế -xã hội thành phố vẫn không có thí sinh nộp hồ sơ dự thi.

Đến nay, chức danh Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế có 4 thí sinh đủ điều kiện dự thi và vòng một của cuộc thi đang được chuẩn bị tổ chức.

Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã hoàn thành công tác thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tư pháp. Tuy nhiên, vị trí Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao chỉ có một thí sinh đăng ký và đã có văn bản báo cáo không tổ chức thi tuyển chức danh này.

Về tiến độ thực hiện thí điểm, Sở Nội vụ thành phố cho biết đến nay Sở Y tế đã hoàn thành thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt; Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng tại các trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây, Quang Trung, An Nghĩa; Sở Công Thương hoàn thành thi tuyển 4 chức danh tại các phòng Kỹ thuật an toàn-Môi trường, Tổ chức - cán bộ, Quản lý thương mại và Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn hoàn thành thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng của Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Nhân dân quận 1 hoàn thành công tác thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Quản lý đô thị.

TheoSở Nội vụ thành phố, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố, trong thời gian ngắn nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức cơ bản thành công kỳ thi tuyển. Việc tổ chức thi tuyển tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với ngành y tế thành phố, đây là lần đầu tiên có mô hình Giám đốc bệnh viện chuyên khoa không đòi hỏi phải có cùng chuyên khoa sâu của bệnh viện, cho thấy ngành y tế thành phố sẽ tập trung quan tâm sâu hơn vào công tác quản lý bệnh viện.

Trước đó, trên cơ sở Kết luận số 378-KL/TU ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các quyết định, kế hoạch về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2022.