TP.HCM tăng cường xử lý quảng cáo tín dụng đen

Ngoài việc vận động người dân tham gia bóc gỡ, tẩy xóa các quảng cáo trái phép, lực lượng chức năng TP.HCM còn tổ chức tuần tra, thu thập hình ảnh camera để xử lý người vi phạm.

Ngày 5/5, Công an TP.HCM thông tin về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo cảnh sát, thời gian qua, các loại hình quảng cáo, rao vặt được dán, treo, vẽ tại nơi công cộng (nhà chờ xe buýt, trụ điện, cây xanh, tường rào các công trường xây dựng, tường cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhà dân) diễn ra phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng văn hóa đô thị.

Đặc biệt, các nội dung quảng cáo liên quan hoạt động cho vay tài chính là một trong những phương thức, thủ đoạn, đối tượng hoạt động tội phạm tín dụng đen sử dụng để tiếp cận người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Trước tình hình đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 - đã ký ban hành văn bản về việc phối hợp tuyên truyền, bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo của các đối tượng hoạt động cho vay tài chính, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó chủ tịch TP.HCM chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện ký cam kết không in ấn, tham gia dán, vẽ, treo, phát hành các sản phẩm quảng cáo sai quy định, thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, tăng cường sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trật tự, camera giao thông để có căn cứ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi dán quảng cáo sai quy định.

Theo Công an TP.HCM, hoạt động ra quân thí điểm được tổ chức tại quận Tân Bình, Bình Tân và huyện Bình Chánh sau đó sẽ thực hiện thường xuyên, liên tục tại 312 xã, phường, thị trấn của TP.HCM.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM chỉ đạo cảnh sát quản lý hành chính, công an cơ sở tăng cường kiểm tra các cơ sở in ấn, photocopy, nhắc nhở, vận động chủ cơ sở không in ấn các sản phẩm quảng cáo dùng để dán, treo, gắn trái phép tại nơi công cộng, nhất là quảng cáo tín dụng đen, tăng cường kiểm tra nhân thân, di chuyển của những người nghi vấn hoạt động dán quảng cáo trái phép để phối hợp các đơn vị chức năng xử lý khi cần thiết.