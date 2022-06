TP.HCM tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ chính quy về công an xã

100 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM được điều động về 58 xã.

Ngày 15/6, Công an TP.HCM tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ, chiến sĩ được đào tạo chính quy về công tác tại công an xã.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết thực hiện Quyết định số 8632/QĐ-BCA của Bộ trưởng Công an và kế hoạch số 172/KH-CATP, công an thành phố điều động 100 cán bộ, chiến sĩ được đào tạo Đại học Công an chính quy về công tác tại công an xã.

Công an TP đã chủ động rà soát biên chế, đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, tạo tiền đề vững chắc để đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Đây là yêu cầu khách quan, cấp bách, xuất phát từ thực tiễn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa bàn khu vực nông thôn ở TP.HCM thời gian tới.

Công an TPHCM làm lễ xuất quân tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ chính quy về công an xã. Ảnh: Công an TP.HCM.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sĩ công an TP; đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao tâm thế “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến" theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an.

Ông Ngô Minh Châu tin tưởng 100 chiến sĩ được tăng cường đợt này sẽ cùng với lực lượng công an tại 58 xã tiếp tục phát huy truyền thống của Công an TP.HCM, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Theo Công an TP.HCM, từ ngày 1/1 đến 31/5, lực lượng công an xã của 5 huyện thuộc TP.HCM tiếp nhận 3.874 tố giác, tin báo về tội phạm; đã xử lý 3.842 tin báo, đạt 99,17%.

Dự báo thời gian tới, tội phạm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, tội phạm bị truy nã... tập trung cư trú và hoạt động tại địa bàn nông thôn, các xã vùng ven để ẩn náu, trốn tránh sự chú ý của lực lượng công an.