TP.HCM se lạnh sáng sớm, oi bức buổi trưa

Ảnh hưởng của không khí lạnh trở lại, nhiệt độ tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ hôm nay có xu hướng giảm vào sáng sớm, nắng nóng bắt đầu xuất hiện sau 8h, khả năng oi bức cao.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay (29/1), tiết trời TP.HCM trở lạnh, nhiệt độ giảm còn 22-25 độ C. Sau 8h, trời bắt đầu có nắng. Cường độ nắng mạnh hơn về trưa chiều, thời tiết oi bức với nhiệt độ cao nhất dao động 30-32 độ C.

Chiều tối, khu vực tiếp tục duy trì trạng thái tạnh ráo, không mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, một bộ phận không khí lạnh đã di chuyển xuống nước ta và tác động đến vùng núi phía bắc, sau mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dưới tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 13-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C. Riêng khu vực núi cao có thể xuất hiện mức rét hại sâu, dưới 5 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh, thành Nam Bộ ít khả năng xuất hiện nhiệt độ thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh như đợt vừa qua. Trong tuần, khu vực có mức nhiệt cao lên tới 30-33 độ C. Đến đêm, nền nhiệt hạ nhanh xuống ngưỡng 21-24 độ C, vài nơi có mưa rào.

Đối với vùng biển ngoài khơi, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cũng tác động vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa).

Những nơi kể trên có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4 m.