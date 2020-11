TP.HCM se lạnh sáng nay

Thời tiết TP.HCM se lạnh vào sáng sớm, chất lượng không khí nhiều khu vực ở ngưỡng xấu; buổi trưa, cường độ tia cực tím cao có khả năng gây hại cho da.

Sáng 24/11, bầu trời TP.HCM có sương mù, nhiệt độ thấp nhất 24 độ C. Ngày và đêm nay, độ ẩm không khí dao động 46-95%, trời không mưa, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.

Cường độ UV (tia cực tím) vào giữa trưa ở mức 7 - ngưỡng nguy hại cao cho da. Với cường độ tia cực tím cao, chuyên gia khuyến nghị người dân trang bị đồ chống nắng, kính râm và bôi kem chống nắng khi ra đường vào buổi trưa.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, các tỉnh, thành Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất là 23-26 độ C và cao nhất là 31-34 độ C. Do khối không khí lạnh hoạt động tăng cường về phía nam, Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 3.

Ngoài khơi Nam Bộ, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm Phú Quốc), mây đối lưu phát triển, gây mưa rào và dông. Đồng thời, trên biển, gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh dần, cấp 5-6, biển động.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày tiếp theo, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì trạng thái nắng, trời có mây, buổi sáng nhiệt độ thấp.

Nhiệt độ vào 6h sáng 24/11 tại TP.HCM thấp nhất ở mức 24 độ C, trời có sương mù. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan nhận định do ảnh hưởng của không khí lạnh từ vùng cực đới Siberia, cùng với hoạt động của gió mùa đông bắc, TP.HCM sẽ se lạnh vào sáng sớm. Độ ẩm không khí có thể tăng và khả năng xuất hiện sương mù, tầm nhìn kém.

“Mỗi đợt se lạnh như vậy sẽ kéo dài vài ngày, sau đó TP.HCM bước vào giai đoạn có mưa, không khí ấm hơn. Khi khối không khí lạnh khác đổ về, thời tiết TP.HCM sẽ lạnh trở lại. Cứ như vậy, kết thúc đợt không khí lạnh này sẽ có đợt không khí lạnh khác diễn ra”, bà Lan nói.

Lúc 5h45 sáng nay, AirVisual ghi nhận chất lượng không khí tại TP.HCM ở ngưỡng kém đến xấu. Chuyên gia khuyến cáo người dân nên dùng khẩu trang khi di chuyển và đóng cửa sổ để hạn chế không khí bẩn từ bên ngoài.

Bốn điểm quan trắc có chỉ số AQI cao nhất là bán đảo Kim Cương (191), Thảo Điền, quận 2 (180); Long Phước, quận 9 (151) và Xuân Thới Đông 2, Hóc Môn (183).