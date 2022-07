TP.HCM se lạnh như Đà Lạt, sương mù dày đặc buổi sáng

Những khối mây tầng cản trở bức xạ mặt trời xuống mặt đất khiến trời TP.HCM âm u, ít nắng. Biên độ nhiệt trong ngày chênh lệch không quá 5 độ C.

Vài ngày gần đây, người dân TP.HCM khi ra đường vào sáng sớm cảm nhận được không khí se lạnh. Sương mù bao phủ các tòa nhà cao tầng đến giữa trưa mới dần tan, trời nắng yếu.

Giải thích về hiện tượng thời tiết trên, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho rằng mưa lớn chỉ tập trung vào buổi chiều, lượng hơi nước trong không khí bão hòa đến 90% nên sáng hôm sau trời TP.HCM se lạnh, tạo cảm giác như không khí ở Đà Lạt.

Những ngày gần đây, sương mù dày đặc xuất hiện tại TP.HCM vào mỗi buổi sáng. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo bà Lan, mây che phủ bầu trời TP.HCM những ngày gần đây là những khối mây tầng trải rộng, làm cho bức xạ mặt trời khi đến mặt đất giảm cường độ.

Mây tầng xuất hiện dày đặc do có dải hội tụ nhiệt đới đi ngang qua TP.HCM. Dải hội tụ này xâu chuỗi những nhiễu động, kéo mây từ nơi khác về. Do đó, dù giữa trưa, trời vẫn nhiều mây, âm u, nắng yếu.

Một nguyên nhân khác khiến thời tiết dễ chịu là do biên độ nhiệt trong ngày không quá cao. Thông thường, thời tiết phổ biến tại TP.HCM là sáng nắng, chiều mưa, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 10 độ C.

Tuy vậy, những ngày gần đây, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động 28-30 độ C. Trong khi đó, sáng sớm ghi nhận mức nhiệt 26 độ C. Biên độ nhiệt ngày và đêm chênh lệch chỉ khoảng 5 độ C giúp việc đi lại, sinh hoạt, nghỉ ngơi của người thuận lợi hơn.