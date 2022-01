TP.HCM se lạnh đêm giao thừa

Chuyên gia thời tiết dự báo những ngày đầu xuân, TP.HCM và các tỉnh miền Nam đón thời tiết se lạnh, có mưa trái mùa. Đêm giao thừa, nhiệt độ giảm còn 20-21 độ C.

Những ngày cận Tết Nhâm Dần 2022, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ngày nắng oi, một số ngày xuất hiện mù khô, nhiệt độ cảm nhận có thể lên đến 35-36 độ C. Buổi tối mát mẻ, se lạnh.

Theo bà Lan, hiện nhiệt độ giữa ngày và đêm ở TP.HCM có sự chênh lệch lớn. Sáng sớm, nhiệt độ khoảng 23-24 độ C, buổi trưa là 34-35 độ C (chênh 12 độ C).

"Biên độ nhiệt ngày và đêm lý tưởng nhất là từ 6 đến 8 độ C để cơ thể thích nghi. Nếu chênh lệch 10 độ, cơ thể đã thấy mệt. 12 độ C sẽ nguy hiểm, nhất là đối với người có bệnh tim mạch", bà Lan khuyến cáo.

Theo chuyên gia này, trong tuần tiếp theo, TP.HCM và các tỉnh miền Nam chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới kéo dài với cường độ mạnh. Do đó, thời tiết khu vực những ngày tới se lạnh, có mưa trái mùa. Nhiệt độ đêm giao thừa giảm còn 20-21 độ C.

Đối với vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, gió đông bắc đến đông có cường độ ổn định, thời tiết có mây thay đổi, ngày nắng, không mưa.

Tại TP Hà Nội, những ngày gần đây khu vực này chìm trong lớp sương mù kèm bụi bẩn. Thời tiết ấm hơn nhưng tình trạng mưa phùn chưa chấm dứt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định miền Bắc sẽ hửng nắng trở lại, nền nhiệt tăng kể từ hôm nay (23/1). Mưa vẫn xuất hiện rải rác ở một số nơi nhưng không đáng kể. Trạng thái này kéo dài đến khoảng ngày 26/1.

Ngày 27/1, một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh tràn về khiến Bắc Bộ mưa rét trở lại. Sau đó, khu vực đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường liên tục vào ngày 30/1 (28 tháng Chạp) và ngày 2/2 (mùng 2 Tết).