TP.HCM sẽ ban hành cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong trường học

Cẩm nang này sẽ hướng dẫn những quy tắc phòng, chống dịch cơ bản trong trường học cho giáo viên, học sinh.

Trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 26/11, ông Dương Trí Dũng - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã trả lời những thắc mắc của người dân về việc cho học sinh TP.HCM trở lại trường.

Chị Nguyệt Ánh (TP.HCM) hỏi sau khi trở lại bình thường mới, TP.HCM đã thí điểm cho học sinh xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) đi học lại, ngành giáo dục đã đánh giá việc thí điểm này như thế nào?

Ông Dương Trí Dũng cho biết xã đảo Thạnh An nằm riêng biệt, biệt lập với huyện Cần Giờ, đảm bảo yếu tố phòng chống dịch. Ngành giáo dục và y tế đã trực tiếp kiểm tra điều kiện an toàn của 2 trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An. Từ đó, TP.HCM đã cho học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 của 2 trường này được đến trường từ ngày 20/10.

Ông Dương Trí Dũng trả lời thắc mắc của người dân về vấn đề cho học sinh trở lại trường tối 26/11. Ảnh: TTBC TP.HCM.

Sau thời gian dạy học trực tiếp, người dân, phụ huynh, học sinh đều đánh giá khi đến trường trực tiếp, học sinh học tập thoải mái, kết quả tốt hơn, giáo viên cũng đánh giá tình hình dạy học khả quan. Qua thí điểm, ngành giáo dục đã rút ra nhiều bài học đó là sự vào cuộc của chính quyền địa phương, người dân, phụ huynh, trường học với nền tảng cơ bản là kịch bản ứng phó với mọi tình huống của trường học.

"Từ ngày 20/10 tới nay, các trường đã thích ứng với việc chuyển trạng thái dạy học từ trực tiếp sang online khi trường phát hiện F0. Cụ thể, những em F0, F1 sẽ chuyển sang học online, sau khi điều trị khỏi bệnh hoặc hoàn thành cách ly thì lại đi học bình thường", ông Dũng đánh giá.

Từ kết quả đó, Phó giám đốc sở cho biết ngành giáo dục sẽ báo cáo UBND TP.HCM kế hoạch cho học sinh những địa bàn khác của thành phố được trở lại trường.

Việc đảm bảo an toàn khi mật độ học sinh trong lớp là 30-40 em cũng là vấn đề được người dân quan tâm. Ông Dũng cũng thừa nhận đây là nỗi lo với ngành giáo dục. TP.HCM đã đưa ra bộ tiêu chí an toàn trường học, trong đó có tiêu chí khoảng cách an toàn giữa các em học sinh.

Nhưng việc quản lý học sinh thế nào để các em hoạt động an toàn, giữ khoảng cách, thích ứng với điều kiện mới là không dễ. Ngành giáo dục đưa ra phương án cho học sinh hoạt động theo nhóm, vừa nâng cao kỹ năng cho học sinh, vừa quản lý được khoảng cách của các em.

Nhiều phụ huynh cũng băn khoăn học sinh 12-18 tuổi được tiêm vaccine, nhưng các em nhỏ tuổi hơn chưa được tiêm vaccine thì đến trường thế nào cho an toàn.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay thành phố cũng đang giải quyết vấn đề này. Những em đủ tuổi thì được tiêm vaccine. Ngành giáo dục và y tế sẽ xây dựng phương án an toàn cho học sinh khi trở lại trường kể cả đối tượng đã tiêm và chưa tiêm. Vì đến trường là quyền lợi của tất cả học sinh.

Một phụ huynh Tuấn Nguyễn hỏi về sổ tay phòng chống Covid-19 trong học đường, thời gian ban hành như thế nào?

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết trong trường học, học sinh, giáo viên cần được hướng dẫn những quy tắc cơ bản để phòng chống dịch. Sở Y tế TP.HCM đã hoàn thành cẩm nang hướng dẫn cho giáo viên và học sinh khi dạy học trực tiếp. Cẩm nang này đang được chuyển cho các sở, ngành góp ý, thống nhất. Trước khi học sinh đi học lại, ngành giáo dục và y tế sẽ ban hành và chuyển tải đến các trường.

Trước đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, cũng đề nghị ngành giáo dục thí điểm cho học sinh lớp 9, 12 ở vùng an toàn được đến trường học trực tiếp. Điều kiện là thầy cô, học sinh đã được tiêm vaccine đủ 2 mũi, các trường có kế hoạch dạy học an toàn trong dịch, cơ sở vật chất được tu sửa xong.

Kế hoạch cho học sinh lớp 9 và 12 tới trường từ ngày 10/12 cũng là phương án mà Sở GD&ĐT TP.HCM đang đề xuất.