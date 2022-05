TP.HCM sắp xuất hiện khu nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á

Để có được nhịp sống sôi động tương tự khu downtown cũ của thành phố, The Global City được quy hoạch và thiết kế với nhiều điểm nhấn thu hút.

Tại TP.HCM, Nguyễn Huệ - Lê Lợi lâu nay vẫn được coi là khu downtown (trung tâm) của thành phố, là lựa chọn hàng đầu cho các hoạt động giải trí, mua sắm, ẩm thực của nhiều người. Và trong 4 năm tới, thành phố dự kiến có thêm một khu “downtown” thứ 2, với sự hình thành của đại đô thị The Global City tại phường An Phú, TP Thủ Đức.

Vịnh tình yêu và khu nhạc nước khai trương cuối năm

Một ví dụ kinh điển về cách kiến tạo downtown mới cho đô thị là Singapore. Nếu 15 năm trước, khu vực Orchard Road được coi là điểm đến hàng đầu của du khách khi lưu trú, mua sắm và vui chơi tại Singapore thì ngày nay, downtown mới của đảo quốc sư tử là khu vực Marina Bay. Nơi đây tập trung các hoạt động kinh tế - văn hóa sôi động và tầm cỡ nhất đảo quốc sư tử. Tầm nhìn của Masterise Homes khi phát triển khu đô thị The Global City là tạo ra “kỳ tích” tương tự Marina Bay, với những điểm nhấn tương đồng.

Phối cảnh không gian mặt nước tại The Global City.

Một trong những yếu tố thành công, cũng là lợi thế của Marina Bay là tận dụng được mặt nước. Khu vực vịnh Marina có ưu thế từ việc bức tượng Merlion được chuyển ra mặt vịnh từ năm 2002, trở thành một thỏi nam châm thu hút khách du lịch. Nơi đây diễn ra các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng, mua sắm cũng tập trung quanh bờ vịnh, đơn cử như TTTM One Fullerton, tổ hợp Marina Bay Sands, Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật, cửa hàng nổi của Louis Vuitton và Apple...

Với một mặt tiếp giáp sông Rạch Chiếc, The Global City tại TP.HCM cũng tận dụng, mở rộng mặt nước tại dự án với hệ thống kênh đào nhân tạo với tổng chiều dài đến 2 km mang tên “The Canal of Love” - vịnh tình yêu. Điểm nhấn của vịnh là hệ thống nhạc nước hiện đại và quy mô hàng đầu Đông Nam Á, hứa hẹn là thỏi nam châm thu hút du khách. Bên cạnh đó, diện tích mặt nước xuyên suốt dự án mang đậm hơi thở thiên nhiên, không gian trong lành, tươi mát cho cư dân tương lai.

Dự kiến vịnh tình yêu và khu nhạc nước sẽ được hoàn thiện và đi vào hoạt động vào quý IV năm nay.

Gần 13 ha cây xanh bao phủ

Bao quanh khu vực vịnh tình yêu là công viên cây xanh rộng lớn, mang đến khung cảnh nên thơ, dự kiến thu hút lượng lớn du khách đến vui chơi, thưởng lãm mỗi dịp cuối tuần. Tổng diện tích xanh của The Global City gần 13 ha, tương đương 11% diện tích dự án. Theo đơn vị phát triển, toàn bộ cảnh quan và tiện ích công cộng của dự án đang được ưu tiên thi công để hoàn thành trong quý I/2023, mang đến sức sống cho toàn đại đô thị.

Mảng xanh cũng là điểm nhấn tạo nên sức hút của khu vực Marina Bay, với khu vườn Gardens by the Bay rộng 101 ha, đón hơn 50 triệu lượt khách tham quan tính đến năm 2018. Doanh thu hàng năm của Gardens by the Bay được ước tính trên 100 triệu USD . Những con số này cho thấy mảng xanh không chỉ mang đến giá trị bền vững cho không gian sống trong đô thị, mà còn có giá trị kinh tế cao.

Mảng xanh trong khuôn viên The Global City.

Trung tâm thương mại hạng A rộng 123.000 m2

Nếu khu vực vịnh Marina có điểm nhấn là tổ hợp Marina Bay Sands thì The Global City có TTTM hạng A ở trung tâm dự án, mang đến sự nhộn nhịp sầm uất cho khu downtown của thành phố.

Tại Marina Bay Sands, tổ hợp nghỉ dưỡng, thương mại và casino có tổng chi phí đầu tư đến 5,6 tỷ USD . Kể từ khi mở cửa năm 2010, dự án thu hút hơn 380 triệu khách hàng đến thăm và lưu trú tại đây, và hơn 1.000 sự kiện hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng của các công ty.

Với TTTM tại The Global City, dự kiến nơi đây có diện tích 123.000 m2, quy tụ những thương hiệu thời trang cao cấp, nhà hàng sang trọng cùng các tiện ích giải trí hiện đại. Trong tương lai, đây cũng sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện trong nhà quy mô lớn của TP.HCM. Sự sôi động nhộn nhịp đó không chỉ thu hút các hoạt động thương mại tại TTTM mà còn lan tỏa đến các hoạt động kinh doanh, mua sắm tại các dãy nhà phố trong The Global City.