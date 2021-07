TP.HCM sắp xếp lại điểm bán ở chợ truyền thống

Để tăng điểm cung ứng thực phẩm, mặt hàng tươi sống như rau, củ, Sở Công Thương đề nghị chính quyền các địa phương xem xét sắp xếp chỗ bán phù hợp tại các chợ đang dừng hoạt động.

Ngày 13/7, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương ký công văn hỏa tốc, hướng dẫn tổ chức hoạt động chợ truyền thống nhằm gia tăng điểm cung ứng hàng hóa ở thành phố khi áp dụng Chỉ thị 16.

Sở Công Thương đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, căn cứ tình hình thực tế, đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch.

Chính quyền các địa phương có trách nhiệm tổ chức, đánh giá phương án phòng, chống dịch tại chợ; nghiên cứu rà soát các tiêu chí chưa đạt, hoặc không đủ điều kiện để sớm khắc phôi phục, đưa chợ hoạt động trở lại.

Để giảm tải lượng khách đến siêu thị, tăng điểm cung ứng lương thực, thực phẩm và mặt hàng tươi sống như rau, củ, quả, Sở Công Thương lưu ý chính quyền TP Thủ Đức và các địa phương một số đề nghị.

Việc xem xét tổ chức, thí điểm các điểm bán trong chợ truyền thống nhằm giảm tải lượng khách đổ về siêu thị. Ảnh: Chí Hùng.

Trong đó, Sở Công Thương đề nghị các địa phương chỉ đạo đơn vị quản lý chợ đang đình chỉ hoạt động trên địa bàn chọn vị trí, tổ chức các điểm bán phù hợp tại khu vực chợ. Khu vực sạp, tiểu thương bố trí đảm bảo giãn cách; tận dụng các diện tích trống trong chợ như khu kinh doanh thức ăn, sân chợ để tổ chức kinh doanh.

Trước mắt, các địa phương rà soát, thí điểm từ 2 đến 10 tiểu thương tùy theo mô hình hoạt động chợ, kinh doanh rau, củ, quả.

Trong trường hợp nhiều tiểu thương có chung nhu cầu kinh doanh, đơn vị quản lý chợ sắp xếp, tổ chức cho các tiểu thương này bán theo hình thức luân phiên. Tiểu thương tại chợ phải chủ động nguồn hàng, phân chia sẵn, đóng gói sản phẩm theo quy cách đồng giá để thuận tiện, nhanh chóng cho cả người bán và mua.

Chính quyền các địa phương thông tin qua khu phố, tổ dân phố về các điểm bán này trước để người dân nắm. Ngoài ra, đơn vị quản lý cần phát thẻ ra vào chợ để kiểm soát số lượng, phân bổ số người đến theo khung giờ; khống chế lượng khách ra vào chợ.

Đến ngày 12/7, thành phố đang có 63/234 chợ truyền thống hoạt động. 171 chợ còn lại phải tạm đình chỉ để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết 3 chợ đầu mối và 4 siêu thị lớn phải tạm ngưng hoạt động do liên quan tới ca nhiễm nCoV. Các chợ truyền thống phải tạm ngưng phục vụ vì hai lý do: Liên quan ca nhiễm nCoV; hoặc địa phương đánh giá hoạt động của chợ chưa đảm bảo theo bộ tiêu chí an toàn của thành phố.