TP.HCM ra thông báo khẩn về dạy học trực tiếp từ ngày 12/4

Từ ngày 12/4, TP.HCM tổ chức chăm sóc giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ theo học ở các cơ sở mầm non, kể cả độ tuổi nhà trẻ, tổ chức học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

UBND TP.HCM vừa có thông bảo khẩn gửi các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 12/4.

Theo thông báo này, từ ngày 12/4, TP.HCM tổ chức chăm sóc giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, kể cả các cháu ở độ tuổi nhà trẻ. Tổ chức học tập trực tiếp cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

UBND TP.HCM yêu cầu triển khai nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch và an toàn trường học, chú trọng bữa ăn bán trú nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức việc dạy học trực tiếp, giúp phụ huynh an tâm khi cho học sinh mầm non và tiểu học đi học. Tổ chức xây dựng và phát triển nền tảng dạy học trực tuyến, hệ thống học liệu số, bài giảng số có chất lượng dùng chung, phù hợp với đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học cho học sinh khi phải thực hiện cách ly y tế theo quy định.

TP.HCM tiếp tục dạy học trực tiếp ở tất cả các bậc học từ ngày 12/4. Ảnh: Người Lao động.

UBND TP.HCM cũng giao Sở GD&ĐT TP tiếp tục triển khai hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp phù hợp đối với từng cấp học, bậc học; hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm học 2021-2022; bảo đảm chất lượng và công bằng trong tiếp cận giáo dục cho tất cả đối tượng người học. Bên cạnh đó, tổ chức và hướng dẫn cụ thể việc học tập cho các học sinh thuộc diện phải cách ly y tế cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, UBND TP.HCM còn giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình dạy học trực tiếp.