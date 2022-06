TP.HCM phát hiện 123 ổ dịch sốt xuất huyết, 4 ổ dịch tay chân miệng

Số ca mắc tay chân miệng lẫn sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM vẫn có chiều hướng tăng cao so với tháng trước.

Ngoài Covid-19, các dịch bệnh truyền nhiễm tại TP.HCM đang có xu hướng tăng cao về số lượng ca mắc lẫn nhập viện. Trong đó, tay chân miệng và sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp và tăng cao so với trung bình 4 tuần trước.

Gần 1.000 ca tay chân miệng trong tuần

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 23 (từ 3/6 đến 9/6), thành phố ghi nhận 975 ca tay chân miệng, trong đó có 861 ca bệnh bệnh ngoại trú, 114 ca nội trú, tăng 1,8% so với trung bình 4 tuần trước (958 ca).

Trong đó, số ca ngoại trú tăng 4,2% và nội trú giảm 13%. Tổng số tích lũy đến tuần 23 là 5.784 ca, giảm 40,1% so với cùng kỳ 2021 (9.653 ca).

Em bé mắc bệnh tay chân miệng, khắp chân xuất hiện nhiều nốt ban đỏ. Ảnh: Duy Hiệu.

Số ca tay chân miệng nặng tích luỹ đến tuần 23 là 19 ca. Tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc tay chân miệng đến tuần 23 là 0,3% (19/5.784) giảm 0,6 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 0,5% (45/9.653). Thành phố không ghi nhận ca tử vong do bệnh tay chân miệng trong tuần qua.

Cũng trong tuần 23, toàn thành phố ghi nhận 4 ổ dịch tay chân miệng mới phát sinh tại 3 quận, huyện (quận 8, Bình Chánh, Nhà Bè), giảm so với tuần 22 (21 ổ dịch). Tổng số ổ dịch tích luỹ đến nay là 51.

13/22 quận, huyện có số ca bệnh trong tuần tăng so với số ca trung bình 4 tuần trước (trừ quận 6, 8, 12, Bình Tân, Tân Bình, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi và TP Thủ Đức).

Những quận, huyện có số ca bệnh tăng cao so với trung bình 4 tuần trước là quận Phú Nhuận và huyện Cần Giờ.

Những phường, xã có số ca bệnh tăng cao so với trung bình 4 tuần trước là phường Tân Hưng (quận 7), xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi), phường 5 (quận Gò Vấp).

123 ổ dịch sốt xuất huyết mới bùng phát

Số liệu từ HCDC cũng cho biết trong tuần qua, TP.HCM ghi nhận 1.586 ca bệnh sốt xuất huyết (gồm 936 ca nội trú và 650 ca ngoại trú), tăng 12,3% so với trung bình 4 tuần trước (1.412 ca).

Trong đó, số ca nội trú tăng 15% và ngoại trú tăng 8,7%. Tổng số ca mắc tích lũy đến nay là 13.520, tăng 87,6% với cùng kỳ năm 2021 (7.206 ca).

Số ca sốt xuất huyết nặng tích luỹ đến tuần 23 là 238 ca. Tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết đến tuần 23 là 1,8%, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 0,4%.

Số ca bệnh sốt xuất huyết nội trú và ngoại trú theo tuần tại TP.HCM.

Tổng số ca mắc sốt xuất huyết tử vong tích lũy đến tuần 23 là 8, tăng 6 ca so với cùng kỳ năm 2021 (2 ca).

Trong tuần qua, TP.HCM phát hiện 123 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 77 phường, xã thuộc 18/22 quận huyện, TP Thủ Đức (tăng 12 ổ dịch mới so với trước).

Những quận, huyện có số ca bệnh tăng cao so với trung bình 4 tuần trước là quận 10 và khu vực 2 - TP Thủ Đức. Những phường xã có số ca bệnh tăng cao so với trung bình 4 tuần trước là phường 16 (quận 8); phường 15 (quận Tân Bình); phường 14 (quận Gò Vấp); xã Tân Thạnh Đông, xã Trung an (huyện Củ Chi).

Trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Duy Hiệu.

Về hoạt động giám sát dịch, trong tuần qua có 2 ổ dịch (trên địa bàn phường 14, quận 11) đang hoạt động chưa phát hiện và xử lý kịp thời, các phiếu điều tra ca bệnh chưa thu thập đủ thông tin.

Dịch Covid-19

Trong vòng 7 ngày, TP.HCM ghi nhận 166 ca bệnh xác định nhiễm SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố (gồm 78 ca dương tính qua xét nghiệm rRT-PCR, 88 ca test nhanh kháng nguyên dương tính có yếu tố dịch tễ) và không có ca nhập cảnh.

Số ca tích lũy trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 (tính từ ngày 29/4/2021) đến ngày 9/6 là 605.334 ca, trong đó có 604.495 ca trong nước (tỷ lệ 99,86%).

Bệnh sốt rét

Trong tuần 23, TP.HCM không ghi nhận ca bệnh sốt rét. Tổng số ca bệnh cộng dồn đến tuần 23 là 2 ca (nữ du học sinh trở về từ Cameroon và người đàn ông 63 tuổi, nhập cảnh từ Bờ biển Ngà).

HCDC cho biết trong năm 2021, thành phố không ghi nhận ca sốt rét ngoại lai nào. Từ năm 2011 đến nay, TP.HCM không có ca sốt rét nội tại.