TP.HCM oi nóng trong ngày đầu tuyển sinh lớp 10

Thời tiết TP.HCM nắng nóng gay gắt trong đầu 94.000 thí sinh ở TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Từ sáng 11/6, TP.HCM đã bắt đầu có nắng. Đến trưa, cảm giác oi bức xuất hiện, trời ít gió.

Người dân chạy trên đường phải bịt nhiều lớp khẩu trang, áo chống nắng để bảo vệ da dưới thời tiết nắng nóng. Tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, nhiều phụ huynh đứng đợi con dưới cái nắng hầm hập.

Phụ huynh đợi con thi lớp 10 trong thời tiết nắng nóng trưa 11/6 tại TP.HCM. Ảnh: Anh Nhàn.

Dự báo từ Trung Tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho thấy nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Nam Bộ trong ngày 11/6 dao động 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trời có nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông. Trong mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây nắng nóng là gió tây nam còn hoạt động khá yếu. Lúc này, độ ẩm trong bầu khí quyển lên cao do gió tây nam đưa hơi ẩm từ đại dương vào đất liền, hơi nước sẽ hình thành mây và chuyển từ thể hơi sang lỏng.

Quá trình chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác sẽ tỏa ra một lượng nhiệt vào bầu khí quyển xung quanh. Do đó, nếu lượng mưa ít và không đủ cho hơi nước bốc lên cao, không khí vẫn giữ lại nhiệt và duy trì trạng thái oi nóng.

Dưới thời tiết này, người dân di chuyển trên đường bê tông, đường nhựa hoặc những nơi hấp thụ nhiệt lớn có thể cảm nhận được mức nhiệt lên đến 40 độ C, dù nhiệt độ trong các lều khí tượng chỉ 35 độ C.

Ngày mai, 12/6, dự báo nhiệt độ TP.HCM có xu hướng giảm nhẹ. Chiều tối có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ban ngày dao động 33-34 độ C, độ ẩm 69-72%. Buổi trưa, chỉ số UV ở mức độ 5, giảm nhẹ.

Không chỉ riêng Nam Bộ, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cùng với đó, khu vực Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.