TP.HCM nóng trên 35 độ C

Nắng nóng tại Nam Bộ duy trì đến 28/4. Tại TP.HCM, nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Sau một thời gian dài liên tục xuất hiện mưa trái mùa, thời tiết khu vực Nam Bộ nắng nóng trở lại. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, áp thấp nóng phía tây tiếp tục mở rộng về phía đông đông nam khiến thời tiết khu vực có sự thay đổi.

Dự báo hôm nay và ngày mai (26/4), một số nơi ở Nam Bộ nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở các tỉnh phía bắc của Đông Nam Bộ và biên giới Tây Nam. Trong mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xuất hiện. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi vượt 36 độ C.

Nắng nóng oi bức khiến đa số người dân khi đi ngoài đường đều phải mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang và kính râm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất có nơi được ghi nhận là trên 35 độ C vào buổi trưa. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chỉ số tia cực tím tại TP.HCM trong ngày cũng ở mức rất cao và sẽ duy trì cả 3 ngày tới.

Chuyên gia khuyến cáo người dân cần phòng tránh tác hại của tia UV bằng cách bôi kem chống nắng, mặc quần áo dài tay, đội mũ, đeo kính và đeo khẩu trang.

Những ngày gần đây tình trạng nắng nóng liên tục diễn ra ở TP.HCM, đặc biệt vào buổi trưa, ảnh hưởng không ít đến người lao động làm việc ngoài trời.

Tình trạng nắng nóng được dự báo duy trì tới ngày 28/4 rồi giảm dần. Sau đó, mưa dông có xu hướng gia tăng ở miền Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.