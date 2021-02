TP.HCM nắng ráo hôm nay

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì thời tiết nắng ráo, chỉ số UV ở ngưỡng an toàn.

Ngày 4/2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán, Bắc Bộ ít mưa, buổi sáng sương mù nhẹ sau đó có nắng. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ khu vực khoảng 22-26 độ C.

Còn TP.HCM duy trì thời tiết nắng ráo, nền nhiệt ban ngày dao động từ 22-31 độ C. Về chiều, mây thay đổi từng đợt. Nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C, sau đó giảm dần. Buổi tối, nhiệt độ hạ còn 26-29 độ C, trời ít mây, thời tiết mát mẻ.

Nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM hôm nay là 33 độ C, ngưỡng UV an toàn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết do áp cao lạnh lục địa tăng cường hoạt động ổn định, thời tiết các vùng biển ngoài khơi chủ yếu có mây thay đổi. Gió đông bắc thổi nhẹ, vài nơi mưa nhỏ.

Vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động.

Ông Quyết dự báo trong 10 ngày tiếp theo, vùng biển Nam Bộ về đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C và thấp nhất 22-25 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ C.