TP.HCM nắng nóng trở lại, lượng mưa trái mùa giảm

Sau 2 trận mưa lớn tuần qua, thời tiết TP.HCM nắng nóng trở lại và kéo dài đến 7/4. Sau đó, mưa trái mùa xuất hiện nhưng lượng mưa giảm.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, tiếp tục khuếch tán xuống phía nam. Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung Bộ, nâng dần trục lên phía bắc và lấn tây trở lại. Do đó, mưa rào và dông có thể xuất hiện vào chiều nay.

Nguyên nhân gây mưa những ngày qua đến từ nhiễu động gió đông trên tầng cao. Từ hôm nay, vùng nhiễu động này yếu dần, áp cao cận nhiệt đối nâng trục lên phía bắc, do đó mưa sẽ giảm.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay tăng nhẹ, các tỉnh, thành Đông Nam Bộ phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tây Nam Bộ dao động 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Mưa giảm và nắng nóng trở lại tại TP.HCM. Ảnh: Phạm Ngôn.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới, đại diện cơ quan khí tượng cho biết áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau đó suy yếu và di chuyển ra phía đông.

Ngày 7-8/4, áp cao này khả năng tăng cường yếu trở lại. Từ ngày 9/4, lưỡi cao lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Trong khi trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây có trục vắt qua bắc Trung Bộ cũng suy yếu, rút ra phía đông.

Do đó, đầu tuần, nắng nóng ở Đông Nam Bộ và một số nơi tại miền Tây, duy trì đến ngày 7/4. Những ngày cuối tuần có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng gió mạnh, lốc sét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo chỉ số tia cực tím cực đại tiềm năng tại TP.HCM từ 5/4 đến 7/4 đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Ngày 5/4, chỉ số UV là 9 đơn vị và tăng lên 10 đơn vị ngày 6-7/4.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số tia UV trên mức 10, nếu người dân tiếp xúc trực tiếp với nắng quá 25 phút có thể bị tổn thương da. Đặc biệt, nắng mạnh và có hại nhất lúc 10-15h. Do đó, người dân không nên hoặc hạn chế làm việc, đi lại ngoài trời thời gian này. Đây là thời điểm nắng chứa rất nhiều tia cực tím (UV), đặc biệt là tia UVA và UVB.

Chỉ số AQI tại TP.HCM lúc 5h30 ngày 5/4 theo ứng dụng PAMAir và IQAir. Ảnh chụp màn hình.

Sau ngày cuối tuần không khí tương đối trong lành, sáng đầu tuần, chỉ số ô nhiễm không khí tại TP.HCM tăng nhẹ.

Ứng dụng PAMAir lúc 5h30 cho thấy chỉ số AQI (theo cách tính của Việt Nam) tại hầu hết điểm quan trắc đều dưới 50 đơn vị, ngưỡng trong lành. Riêng điểm đo tại xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) tiếp tục là nơi có chất lượng không khí tệ nhất TP.HCM với 123 đơn vị.

Cùng thời điểm, ứng dụng IQAir tính toán chỉ số AQI trung bình tại TP.HCM là 78 đơn vị - ngưỡng trung bình. Điểm đo tại Vinhomes Central Park (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) thể hiện 41 đơn vị. Các điểm đo còn lại ở ngưỡng trung bình.

Hôm nay và ngày mai, ứng dụng này dự báo chỉ số AQI trung bình ngày lần lượt là 74 và 83 đơn vị - ngưỡng trung bình. Hai ngày tiếp theo, chỉ số AQI tăng lên mức có hại cho sức khỏe, 107 và 101 đơn vị. Đến ngày 9/4, chỉ số này lại giảm nhẹ xuống 91 đơn vị rồi lại tăng lên 110 đơn vị vào 10/4.