TP.HCM nắng nóng giảm, sẽ có mưa vài nơi

Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng sẽ giảm nhẹ hôm nay, khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, lượng mưa nhỏ và chỉ xảy ra trên diện hẹp.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay, TP.HCM và hầu hết tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục giảm nhiệt. Nhiệt độ cao nhất là 33-35 độ C. Cường độ nắng giảm tại các tỉnh Tây Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tuy nhiên, nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại vài nơi như Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh với nhiệt độ cao nhất là 35-36 độ C.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng dự báo về chiều tối đôi lúc có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, mưa chỉ xảy ra trên diện hẹp, với lượng mưa nhỏ nên không đủ làm dịu bớt cảm giác oi nóng.

Dù nắng nóng giảm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chỉ số UV cực đại tiềm năng trong hôm nay và ngày mai tại TP.HCM (17-18/3) vẫn ở mức 10 đơn vị. Riêng 19/3, chỉ số này tăng lên 11 đơn vị. Đây đều là ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Chỉ số tương tự tại Cần Thơ và Cà Mau.

Chỉ số UV cao nhất vào 10h-14h, đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao. Mức UV cao tại Nam Bộ kéo dài từ đầu tháng 3 đến nay.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số UV mức 8-10, nếu người dân ở ngoài nắng khoảng 25 phút có thể bị bỏng da. Khi chỉ số tia UV từ mức 11 trở lên, nguy cơ da bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút mà không được bảo vệ.

Chỉ số AQI lúc 5h50 sáng 17/3 theo ứng dụng PAMAir (ảnh trước) và AirVisual. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, các ứng dụng đo chất lượng không khí cho thấy không khí TP.HCM ở mức tương đối trong lành sáng nay. So với 2 ngày qua, chỉ số AQI tại các điểm quan trắc giảm nhẹ.

Trên ứng dụng PAMAir, lúc 5h50, hầu hết điểm quan trắc có chỉ số AQI trong mức dưới 50 đơn vị.

Riêng điểm đo tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, có chỉ số AQI cao nhất với 173 đơn vị, ngưỡng xấu. Một số điểm đo vẫn có chỉ số AQI ở mức trung bình như Tân Quý (quận Tân Phú) - 58 đơn vị; đường số 1 (quận Bình Tân) - 51 đơn vị; Đinh Tiên Hoàng (quận 1) - 52 đơn vị...

Cùng thời điểm, ứng dụng AirVisual tính toán chỉ số AQI trung bình tại TP.HCM là 53 đơn vị - ngưỡng trung bình. Các điểm quan trắc của ứng dụng này cho chỉ số cao hơn PAMAir, chỉ 3 điểm quan trắc cho thấy không khí ở ngưỡng trong lành.

Điểm đo tại phường Trường Thạnh (quận 9) có chỉ số AQI cao nhất với 71 đơn vị - ngưỡng trung bình. Các điểm quan trắc còn lại rải đều trong 51-71 đơn vị.

AirVisual dự báo 5 ngày tới, chỉ số AQI của TP.HCM tiếp tục ở ngưỡng trung bình, từ 82 đến 94 đơn vị.