TP.HCM nắng nóng 34 độ C

Nắng nóng ở TP.HCM có cường độ mạnh hơn về trưa và chiều. Cảm giác se lạnh xuất hiện vào đêm và sáng sớm do nhiệt độ lúc này còn khoảng 20-23 độ C.

Sáng 3/2, TP.HCM tiếp tục duy trì kiểu thời tiết mát mẻ vào sáng sớm và chiều tối, ban ngày nắng nóng, hầu như không nơi nào có mưa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay, nắng sẽ duy trì từ sáng đến chiều, cường độ nắng mạnh hơn về trưa và chiều. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 32-34 độ C. Riêng Vũng Tàu và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, mức nhiệt sẽ thấp hơn, dao động trong khoảng 30-32 độ C.

Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động được tổ chức ngoài trời. Người dân nên mang theo vật dụng chống nắng cần thiết.

Về chiều tối, nhiệt độ sẽ giảm dần. Buổi tối, không khí mát mẻ với mức nhiệt lúc 19h ở khoảng 26-29 độ C. Sau đó, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm. Cảm giác se lạnh xuất hiện vào đêm và sáng sớm do nhiệt độ lúc này còn khoảng 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C.

Chỉ số AQI tại TP.HCM lúc 6h theo ứng dụng PAMAir (ảnh trước) và AirVisual. Ảnh chụp màn hình.

Về chất lượng không khí, ứng dụng PAMAir lúc 6h sáng nay đánh giá chỉ số AQI của TP.HCM ở ngưỡng trung bình. Hầu hết điểm đo có chỉ số AQI trong khoảng 50-100 đơn vị.

6 điểm quan trắc cho chỉ số AQI ở ngưỡng trong lành, nằm ở các quận 3, 7, Gò Vấp, Phú Nhuận, và TP Thủ Đức. Hai nơi có chỉ số AQI ở ngưỡng xấu là điểm đo tại Đại học Quốc gia TP.HCM (TP Thủ Đức) với 124 đơn vị và quận Bình Tân 116 đơn vị.

Cá biệt, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) tiếp tục là nơi có chỉ số AQI cao nhất trên thành phố. Ở mức 317 đơn vị, chất lượng không khí ở đây đã chạm ngưỡng rất nguy hại.

Người dân nên hạn chế ra đường vào những ngày không khí ô nhiễm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ứng dụng AirVisual cho thấy không khí hôm nay ô nhiễm hơn ngày 2/2 khi mức AQI trung bình trên toàn TP là 139 đơn vị.

Nơi có chỉ số AQI cao nhất là Thảo Điền, TP Thủ Đức với 167 đơn vị (ngưỡng xấu). Máy đo tại Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh cho thấy chỉ số AQI thấp nhất với 57 đơn vị (ngưỡng trung bình).

Dự báo 5 ngày tới, chất lượng không khí tại TP.HCM được cải thiện khi chỉ số AQI giảm còn khoảng 90-100 đơn vị.