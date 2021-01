TP.HCM nắng cả ngày, chất lượng không khí trung bình

TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ không mưa, nắng cả ngày. Chất lượng không khí ở ngưỡng tốt đến trung bình.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay, nắng trải đều Nam Bộ. Cường độ nắng mạnh hơn về trưa chiều với nhiệt độ cao nhất dao động 30-33 độ C.

Chiều tối, khu vực tiếp tục duy trì trạng thái tạnh ráo, không mưa. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động được tổ chức ngoài trời.

TP.HCM nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Ảnh: Y Kiện.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đến ngày 28/1, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống, chi phối thời tiết khu vực miền Bắc khiến nền nhiệt giảm mạnh.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành Nam Bộ ít khả năng xuất hiện nhiệt độ thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh như đợt vừa qua. Trong tuần, khu vực có mức nhiệt cao lên tới 30-33 độ C, người dân có thể cảm thấy khá oi bức vào ban ngày. Đến đêm, nền nhiệt hạ nhanh xuống ngưỡng 21-24 độ C, trời mát mẻ.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết những ngày tới, áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu, sau đó suy yếu chậm dần. Các đợt áp cao lạnh tăng cường khác sẽ khá mạnh vào ngày 28/1 và 1/2. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, có xu hướng lấn tây, sau đó nâng trục và hoạt động ổn định.

Dự báo, từ sáng 29/1, TP.HCM trời trở lạnh. Riêng chiều tối 28/1, người dân cần đề phòng mưa rào và dông trở lại do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 30-33 độ C, về đêm dao động 22-24 độ C. Từ 29/1 trở đi, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi ở phía bắc miền Đông dưới 19 độ C.

Chỉ số AQI tại TP.HCM lúc 6h15 theo ứng dụng PAMAir (ảnh trước) và AirVisual (ảnh sau). Ảnh chụp màn hình.

Về chất lượng không khí, ứng dụng PAMAir cho thấy màu xanh chủ đạo bao trùm Nam Bộ, cho thấy không khí trong lành.

Riêng tại TP.HCM, chỉ số AQI lúc 6h (theo cách tích AQI của Việt Nam) chủ yếu trong khoảng 27-100 đơn vị, ngưỡng trong lành đến trung bình. Cụ thể, các điểm quan trắc ở khu vực Đông và Đông Nam thành phố hầu hết có chỉ số AQI dưới 50 đơn vị, không khí trong lành. Điểm đo Quốc Hương, TP Thủ Đức - 46 đơn vị; Nam Rạch Chiếc, TP Thủ Đức - 39 đơn vị; Phú Mỹ Hưng, quận 7 - 27 đơn vị.

Điểm quan trắc tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, là nơi duy nhất có chỉ số AQI ở mức xấu - 116 đơn vị.

Trong khi đó, ứng dụng AirVisual cho thấy chỉ số AQI trung bình của TP.HCM là 117 đơn vị - mức xấu. Trong đó, điểm đo tại ấp Xuân Thới Đông 2, huyện Hóc Môn, có chỉ số AQI cao nhất là 166 đơn vị - mức có hại cho sức khỏe.

Điểm quan trắc tại phường Bình Trưng Tây (TP Thủ Đức) có chỉ số AQI thấp nhất là 45 đơn vị, mức trong lành, sau đó là điểm đo trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) đạt 49 đơn vị.

Ứng dụng AirVisual dự báo ngày mai, 27/1, TP.HCM tiếp tục duy trì chất lượng không khí xấu là 108 đơn vị. 3 ngày sau đó, không khí ở ngưỡng trung bình, trong khoảng 92-97 đơn vị. Đến ngày 31/1, chỉ số AQI lại tăng nhẹ lên 101 đơn vị - ngưỡng xấu.