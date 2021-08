TP.HCM muốn san sẻ vaccine Vero Cell với nơi có nhu cầu

TP.HCM đề nghị Bộ Y tế cho phép san sẻ với một số tỉnh, thành phố có nhu cầu sử dụng vaccine Vero Cell của Sinopharm bằng hình thức phù hợp nhằm kịp thời phục vụ nhân dân.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế để phúc đáp công văn hôm 6/8 của Bộ yêu cầu làm rõ một số vấn đề liên quan vaccine Vero Cell.

Trước đó, Bộ Y tế yêu cầu TP.HCM làm rõ một số thông tin như: Việc giới thiệu Công ty Sapharco đàm phán, mua vaccine; đề nghị Bộ Y tế ký Bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà sản xuất vaccine; phạm vi sử dụng 5 triệu liều vaccine Vero Cell (chỉ sử dụng tại TP.HCM hay cả địa phương khác); nguồn kinh phí mua và sử dụng vaccine; đề xuất kèm theo của nhà tài trợ (nếu có); và một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm chi phí.

Miễn trừ trách nhiệm của nhà sản xuất

Làm rõ việc giới thiệu Công ty Sapharco đàm phán, mua vaccine, UBND TP.HCM cho biết hôm 11/6, thành phố đã có tờ trình về đề nghị mua và nhập khẩu vaccine. Đề xuất này được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý tại Công văn 3988 ngày 15/6.

Trên cơ sở này, UBND TP.HCM giao Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco) thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng mua vaccine phòng Covid-19. Sapharco là doanh nghiệp kinh doanh dược duy nhất của thành phố có 100% vốn Nhà nước và là một trong 36 doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vaccine theo công bố của Bộ Y tế.

Đợt tiêm vaccine diện rộng thứ 6 của TP.HCM dự kiến kéo dài hết tháng 8. Ảnh: Phạm Ngôn.

Sau khi đàm phán thành công, Công ty Sapharco đã ký hợp đồng mua vaccine Vero Cell với China National Biotec Group Company Limited, China Sinopharm International Corporation, Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. và Sinopharm International Hong Kong Limited.

Do đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Y tế xem xét ký Bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà sản xuất vaccine theo đề nghị của Công ty Sapharco và Văn phòng đại diện China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation tại Hà Nội (giống như với tất cả lô vaccine phòng Covid-19 khác mà Việt Nam đã nhập). Theo TP.HCM, việc miễn trừ trách nhiệm của nhà sản xuất được thực hiện theo thông lệ quốc tế với tất cả các loại vaccine phòng Covid-19 đang sử dụng trên thế giới.

San sẻ vaccine với các tỉnh

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tặng thành phố 5 triệu liều vaccine Vero Cell để tổ chức tiêm chủng cho người dân. Tuy nhiên, nhiều địa phương trong cả nước nhận lượng vaccine còn ít. Do đó, TP.HCM đề nghị được Bộ Y tế cho phép san sẻ với một số tỉnh, thành phố có nhu cầu bằng hình thức phù hợp nhằm kịp thời phục vụ nhân dân.

Đối với nguồn kinh phí mua vaccine, TP.HCM cho biết nhà tài trợ hỗ trợ đàm phán giá và tài trợ toàn bộ kinh phí mua cùng các chi phí có liên quan, không có đề xuất kèm theo.

TP.HCM đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 70% dân số trên 18 tuổi trong tháng 8. Ảnh: Duy Hiệu.

Về chi phí phát sinh, TP.HCM cho biết các chi phí bảo quản, vận chuyển trước khi giao vaccine cho bên mua sẽ do bên bán chịu trách nhiệm. Chi phí từ lúc giao vaccine tại nơi bán, phí vận chuyển, bảo hiểm hàng hóa, bảo quản vaccine sẽ do bên mua là Công ty Sapharco chịu trách nhiệm. Các chi phí thu hồi vaccine vì vi phạm về chất lượng thuộc trách nhiệm của bên bán.

Nhà tài trợ hỗ trợ toàn bộ chi phí liên quan như: Thuế, phí bảo hiểm hàng hóa (do vaccine giao từ kho ở Bắc Kinh, Trung Quốc), chi phí nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển 5 triệu liều vaccine Vero Cell đến kho của các điểm tiêm trong thành phố.

Công ty Sapharco có trách nhiệm cung cấp nội dung hợp đồng và chi phí thanh toán liên quan đến mua, vận chuyển, nhập khẩu vaccine cho UBND TP, Bộ Y tế khi có yêu cầu.

Trước đó, ngày 5/8, Hải Phòng có văn bản xin mượn tạm nửa triệu liều vaccine Sinopharm trong lô vaccine một triệu liều mà TP.HCM nhận hôm 31/7. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết trên tinh thần thành phố nghĩa tình, cùng cả nước, vì cả nước, UBND TP.HCM sẽ xem xét nội dung đề xuất của TP Hải Phòng và có văn bản trả lời trong thời gian ngắn nhất.