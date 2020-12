TP.HCM mưa trái mùa

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với không khí lạnh từ phía bắc, TP.HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ có mưa trái mùa.

Sáng 1/12, trời TP.HCM nhiều mây, âm u, thời tiết se lạnh, khác với nhiều ngày trước đó. Từ tối hôm qua, nhiều nơi tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa dù đã vào mùa khô.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa tại TP.HCM là do có rãnh áp thấp tồn tại ở khoảng 4-8 độ vĩ bắc, kết hợp với không khí lạnh từ phía bắc khuếch tán sâu xuống phía nam. Nam Bộ nằm kẹp giữa hai hình thế này nên trời nhiều mây hơn và có mưa.

"Hết ngày 1/12, trời sẽ giảm mưa, tới 8-9/12 mới lại có mưa trở lại nhưng lượng không lớn", ông Quyết đưa ra dự báo.

Sáng nay, TP.HCM có thể mưa vài nơi, sau đó nắng nhẹ, nhiều mây. Nhiệt độ khoảng 25-31 độ C. Lượng tia UV ở mức 6. Về đêm và rạng sáng, nhiệt độ giảm còn 26-27 độ C, vài nơi xuống 24 độ C.

Nhiều nơi ở TP.HCM có mưa hôm nay. Ảnh: Phạm Ngôn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện, khối không khí lạnh có cường độ ổn định, rãnh thấp xích đạo có trục khoảng 4-7 độ vĩ bắc.

Trong ngày và đêm nay, do ảnh hưởng không khí lạnh nên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM), khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc duy trì ở mức cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2-3 m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với rãnh thấp xích đạo có trục ở vào khoảng 4-7 độ vĩ bắc nên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm Phú Quốc, Thổ Chu), khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Số liệu AQI theo ứng dụng AirVisual (ảnh trước) và PAMAir (ảnh sau) lúc 6h20 sáng 1/12.

Về chất lượng không khí, sáng 1/12, ứng dụng AirVisual và PAMAir đều đánh giá chỉ số AQI tại TP.HCM ở ngưỡng trung bình (101-150).

Theo AirVisual, AQI trung bình tại TP.HCM là 122 đơn vị. Cao nhất là Thảo Điền (quận 2) với 158 đơn vị, sau đó là phường Bình Trưng Tây (quận 2) với 152 đơn vị.

Còn theo ứng dụng PAMAir, với phương pháp tích của Việt Nam (VN AQI), huyện Vĩnh Lộc B có chỉ số AQI cao nhất với 222 đơn vị, ngưỡng rất kém. Sau đó là điểm quan trắc trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) với 153 đơn vị.

Các điểm đo còn lại cho thấy chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình.