TP.HCM mưa trái mùa ngày giáp Tết

TP.HCM bất ngờ có mưa trái mùa chiều 7/2 (26 tháng Chạp) do ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ suy yếu.

Chiều 7/2, một số nơi ở phía đông TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày, không khí lạnh từ phía bắc có cường độ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Nam Bộ chịu ảnh hưởng do nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh này.

Do đó, trong ngày, trời chủ đạo nắng, có lúc gián đoạn do trời chuyển nhiều mây. Chiều tối, mưa rào kèm dông xuất hiện vài nơi. Tuy nhiên, diện mưa không rộng và lượng mưa không lớn.

Nắng duy trì từ sáng đến chiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động khoảng 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nhiệt độ đêm 7/2 dao động trong khoảng 21-23 độ C ở miền Đông, có nơi dưới 21 độ C, và khoảng 22-24 độ C ở miền Tây.

Theo dự báo, trong Tết Nguyên đán, Nam Bộ chịu ảnh hưởng chính của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa. Rãnh áp thấp xích đạo hoạt động yếu.

Khả năng nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trong 1-2 ngày có thể gây mưa vài nơi đến rải rác. Lượng mưa phổ biến xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Vào tuần giữa tháng 2 (trong Tết Nguyên đán), thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, gió cấp 5-7. Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và Phú Quốc, gió cấp 4-5, giật trên cấp 5.