TP.HCM mưa trái mùa cuối năm, trời se lạnh

Chuyên gia cho biết TP.HCM sắp đón đợt mưa trái mùa vào những ngày cuối cùng năm nay. Đồng thời, nhiệt độ buổi tối sẽ giảm thấp khiến tiết trời nơi đây se lạnh.

Ngày 20/12, áp thấp nhiệt đới vùng biển phía tây miền Nam Philippines mạnh lên thành bão số 14, với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Trong ngày, bão đổi hướng, đi theo hướng tây tây nam nhưng giữ nguyên vận tốc, có khả năng mạnh lên.

Nói về ảnh hưởng của bão đối với miền Nam, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết bão này di chuyển qua biển, gây ra mưa trái mùa cho TP.HCM và đặc biệt trên biển vùng Tây Nam Bộ hôm nay và 2 ngày tới. Bà Lan cảnh báo người dân, ngư dân đi tàu bè, cần lưu ý đề phòng thời tiết nguy hiểm.

"Đây chưa phải cơn bão cuối cùng mà từ ngày 30 đến 31/12, một cơn bão khác sẽ được hình thành và ảnh hưởng từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Do đó, TP.HCM và các tỉnh phía nam sẽ hứng đợt mưa trái mùa lớn hơn lần này rất nhiều", chuyên gia Lê Thị Xuân Lan nói.

TP.HCM sẽ đón thêm đợt mưa trái mùa vào cuối năm. Ảnh: Phạm Ngôn.

Về thời tiết TP.HCM, sáng đến chiều, trời có mây từng đợt, nắng gián đoạn, nhiệt độ 22-32 độ C. Đêm không mưa, nhiệt độ giảm còn 22 độ C.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan nhận định từ nay đến cuối năm, khung nhiệt của TP.HCM sẽ giảm dần do ảnh hưởng của bão và khối không khí lạnh từ miền Bắc. Nhiệt độ buổi tối những ngày này duy trì 22-23 độ C, trời se lạnh. Trong vài ngày tới, mức nhiệt này tiếp tục hạ xuống ít nhất 1-2 độ C.

Mặt khác, các trạm quan trắc cho thấy chất lượng không khí (AQI) ở TP.HCM sáng nay ở ngưỡng trung bình.

Cụ thể, lúc 6h, chỉ số AQI trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) là 78 đơn vị. Tại Thảo Điền (quận 2), AQI là 57 đơn vị - mức vừa phải.

Nhiều nơi có chất lượng không khí trong lành như Đỗ Xuân Hợp (quận 9) - 19 đơn vị, Nguyễn Văn Cừ (quận 5) - 32 đơn vị, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) - 48 đơn vị, Nguyễn Khoái (quận 4) - 30 đơn vị, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) - 49 đơn vị... Các khu vực còn lại có AQI dao động 15-45 đơn vị.