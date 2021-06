TP.HCM mưa tối trời

Sau ngày nắng nóng 32 độ C, TP.HCM có mưa dông trên diện rộng. Dự báo trong các ngày tiếp theo, mưa tiếp tục tăng về lượng.

Chiều 11/6, mưa rào và dông xuất hiện diện rộng ở TP.HCM. Nhiệt độ dao động 28-30 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh vệ tinh và radar thời tiết lúc 17h cho thấy mây đối lưu phát triển ở quận 12, Gò Vấp, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ. Vùng mây này phát triển mạnh ở phía tỉnh Long An sau đó di chuyển theo hướng đông vào quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức (TP.HCM) gây mưa lớn.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết từ 11/6, mưa tăng về lượng và diện có thể gây ngập nhiều nơi. Người dân cũng cần đề phòng các hiện tượng cực đoan trong mưa như dông, lốc và sét.

Khu vực phía đông như quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức đón mưa lớn từ 17h. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo chiều nay, người dân di chuyển qua các khu vực Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) cần chú ý ngập nước.

Tương tự, thời tiết tại các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Chiều tối có mây dông. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C và thấp nhất 23-26 độ C.

Đêm nay, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau và vùng biển phía tây nam Biển Đông (bao gồm cả phía tây quần đảo Trường Sa), trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, kèm lốc xoáy. Cường độ gió tây nam hoạt động mạnh. Gió giật cấp 5, có lúc cấp 6-7, biển động.

Riêng khu vực Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên Biển Đông đêm nay và di chuyển về phía vịnh Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 12/6 đến 14/6, các tỉnh, thành miền Bắc hứng đợt mưa lớn diện rộng.