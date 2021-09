TP.HCM mưa to

TP.HCM có mưa to tại một số khu vực, cơn mưa có khả năng kéo dài hết đêm nay và có thể gây ngập một số khu vực trũng thấp.

Tối 5/9, mưa trải đều khu vực TP Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 7, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận và các huyện Hóc Môn, Nhà Bè; lượng mưa 20-40 mm. Đợt mưa này có khả năng kéo dài hết đêm nay và có thể gây ngập một số khu vực trũng thấp. Nhiệt độ dao động 26-28 độ C.

Lúc 17h, dữ liệu trên ảnh radar thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy mây dông phát triển mạnh tại Hóc Môn. Vùng mây dông sau đó phát triển gây mưa tại khu vực quận 12 rồi tiến vào trung tâm thành phố.

Cơ quan khí tượng cho biết mưa tại Nam Bộ hiện nay là do hoạt động của gió Tây Nam và ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Trung Bộ.

TP.HCM có mưa vừa và kéo dài nhiều giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo đó, các tỉnh Nam Bộ, thời tiết có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa nhiều nơi và rải rác có dông to đến rất to, một số nơi có lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động 30-33 độ C và thấp nhất 23-26 độ C.

Đối với vùng biển ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, đêm nay và ngày mai có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.