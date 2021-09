TP.HCM mưa to kèm gió giật mạnh

Trong tuần đầu tháng 9, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa giông về chiều tối. Một số nơi khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều tối 3/9, TP.HCM có mưa dông diện rộng kèm gió giật mạnh. Lượng mưa trung bình 20-40 mm, có nơi trên 50 mm, có thể gây ngập tại một số khu vực trũng thấp.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh radar thời tiết lúc 17h cho thấy vùng mây dông xuất hiện ở Long An. Sau đó, ổ mây này di chuyển, tiến vào TP.HCM gây mưa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo một vài nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có thể có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP.HCM mưa to về chiều tối sau ngày nắng oi. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Trung Bộ, kết hợp với gió Tây Nam cường độ mạnh, trong tuần đầu tháng 9, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa to về chiều tối.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trong 24 giờ qua, theo thống kê của cơ quan khí tượng, lượng mưa tại Đồng Nai là 31 mm, Tây Ninh 35 mm, Đồng Ban - Tây Ninh 51 mm, Bình Phước 84 mm, Cà Mau 42 mm, Tiền Giang 46 mm,...

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp gió Tây Nam, vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đêm nay và ngày mai có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.