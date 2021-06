TP.HCM mưa to diện rộng

Sau trận mưa dông đầu giờ sáng, trưa và chiều nay, TP.HCM và các tỉnh miền Đông tiếp tục xuất hiện mưa to.

Sáng 8/6, TP.HCM có mưa rào vào sáng sớm. Mưa dông bắt đầu từ khu vực Củ Chi, Hóc Môn, sau đó tiến sâu vào trung tâm thành phố.

Lý giải nguyên nhân gây mưa to bất thường vào buổi sáng, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết 2 ngày nay, TP.HCM có gió Tây Nam hội tụ nên có thể mưa bất kỳ lúc nào trong ngày.

"Nếu gió Tây Nam hoạt động đều thì đặc điểm là mưa chiều tối. Nhưng thời điểm gió Tây Nam hội tụ thì mưa sẽ không theo quy luật thường thấy", ông Quyết lý giải.

Theo chuyên gia, hôm nay, TP.HCM sẽ có mưa nhiều. Ngày mai (9/6) mưa sẽ giảm. Đến ngày 11/6, mưa bắt đầu tăng trở lại cả về lượng và diện, có thể gây ngập nhiều nơi.

Sáng nay, TP.HCM xuất hiện mưa dông diện rộng. Ảnh: Phan Công.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ sáng sớm hôm nay, mây dông từ biển di chuyển vào đã gây mưa tại các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vừa, mưa to như : Hà Giang 34 mm, Ba Hòn (Kiên Giang) 32,2 mm, Châu Lăng 18,4 mm, Vĩnh An 14,8 mm, Bình Châu (An Giang) 25 mm…

Sau đó, mưa dông mở rộng sang Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM (Củ Chi, Hóc Môn).

Trưa và chiều nay, khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa trên diện rộng, vùng mưa to tập trung ở các tỉnh miền Đông (bao gồm TP.HCM) và ven biển miền Tây. Mưa được dự báo kéo dài đến chiều tối, sau đó giảm dần. Đến đêm chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Về nhiệt độ ban ngày, tại các tỉnh miền Tây, mưa xảy ra sớm nên trời nhiều mây, nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Các tỉnh miền Đông, trong đó có TP.HCM, trời ít mây, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.