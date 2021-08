TP.HCM mưa lớn trong đêm

Tối 18/8, TP.HCM có mưa lớn, dự báo lượng mưa lên tới 30-40 mm, nguy cơ gây ngập.

Lượng mưa ghi nhận đến 22h tại một số nơi như sau: Vĩnh Long - 51,8 mm; Thuận An (Bình Dương) - 48,8 mm; Dĩ An 1 (Bình Dương) - 42,8 mm; TP Thủ Đức (TP.HCM) - 40 mm; Hóc Môn (TP.HCM) - 20,8 mm...

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết nguyên nhân gây mưa xuất phát từ vùng hội tụ gió trên cao ở khu vực Nam Bộ.

Nguyên nhân gây mưa tại TP.HCM tối 18/8 xuất phát từ vùng hội tụ gió trên cao ở khu vực Nam Bộ. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Thời tiết chủ đạo ở các tỉnh, thành Nam Bộ những ngày tới là ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Riêng 19-20/8 và 24-26/8, mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay, nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh, thành Nam Bộ là 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.