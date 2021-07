TP.HCM mưa lớn, nhiều nơi có nguy cơ ngập

Ảnh hưởng gió tây nam hoạt động mạnh, chiều 15/7, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa dông diện rộng kéo dài hơn 2 giờ, lượng mưa 30-40 mm.

Chiều 15/7, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mây dông phát triển mạnh cục bộ tại khu vực Nhà Bè. Đến 15h30, vùng mây này phát triển theo hướng tây nam - đông bắc, gây mưa ở khu vực huyện Củ Chi, quận 12 và mở rộng ra các khu vực lân cận.

Lượng mưa ở TP.HCM trung bình 30-40 mm kèm theo dông, gió lốc và sấm sét. Nhiệt độ dao động 27-31 độ C, độ ẩm trên 80%.

Mưa lớn chiều nay có thể gây ngập tạm thời một số nơi như Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức); tuyến đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

TP.HCM có mưa dông đến ngày 19/7. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 19/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 35 độ C.

Đêm nay, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau và vùng biển phía tây nam Biển Đông (bao gồm cả phía tây quần đảo Trường Sa), gió tây nam tiếp tục hoạt động mạnh. Trong đó, phía đông gió thổi cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Phía tây gió cấp 4-5, biển động. Trời có mây thay đổi, vài nơi có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa chủ yếu về đêm.