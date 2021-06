TP.HCM mưa lớn giữa trưa do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Trời có thể tiếp tục mưa vào chiều tối nay.

Trưa 23/6, dữ liệu trên ảnh radar thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy mây dông đang phát triển tại huyện Nhà Bè, Cần Giờ, phía bắc huyện Củ Chi, TP Thủ Đức... Ngoài ra, vùng mây dông ở khu vực tỉnh Long An cũng đang có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Nam - Đông Bắc về phía TP.HCM.

Cơ quan khí tượng cho biết mưa tại Nam Bộ hiện nay là do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam.

Do đó, thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn. Trưa, chiều có mưa nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động phổ biến trong khoảng 32-34 độ C ở các tỉnh miền Đông, miền Tây phổ biến 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hai ngày liên tiếp, TP.HCM có mưa vào giữa trưa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dự báo 2 ngày tới, gió mùa Tây Nam có cường độ giảm, ở mức trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động không mạnh. Do đó, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa vài nơi. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Về thời tiết trên biển, vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có mây thay đổi, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km và giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động nhẹ.

Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc có thời tiết tương tự, tuy nhiên, gió nhẹ hơn, ở cấp 4, biển bình thường. Vùng biển TP.HCM biển bình thường, có lúc động nhẹ, gió cấp 4-5, giật trên cấp 5.