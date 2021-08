TP.HCM mưa giữa trưa

Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh hơn nên TP.HCM có mưa diện rộng.

Trưa 11/8, ảnh radar thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy mây dông phát triển trên khu vực huyện Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, quận 12. Ngoài ra, một vùng mây dông phát triển mạnh ở Long An cũng có xu hướng di chuyển về phía TP.HCM. Dự báo tới 15h, các vùng mây tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông cho các khu vực kể trên.

Lý giải nguyên nhân, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh hơn. Do đó, thời tiết có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Mưa vừa, mưa to chủ yếu về đêm và chiều, chiều tối. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh và lốc xoáy.

TP.HCM có mưa do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Riêng các tỉnh miền Tây Nam Bộ, vùng ven biển như Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau, mây đối lưu phát triển sớm gây mưa rào. Sau đó, mây lan sang các khu vực khác.

Mưa tương đối nhiều, vài nơi có mưa vừa, mưa to tập trung ở Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, Long An, TP.HCM.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Càng về đêm, trời giảm mưa, chỉ còn xuất hiện vài nơi với nền nhiệt độ 24-27 độ C, vùng ven biển có nơi trên 27 độ C.

Về thời tiết trên biển, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc, và TP.HCM đều có mây thay đổi, mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Riêng vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau và TP.HCM, gió cấp 4-5, giật trên cấp 5, từ đêm giảm còn cấp 3-4.