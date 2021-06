TP.HCM mưa dông, nhiệt độ giảm nhẹ

Gió tây nam tăng dần cường độ kết hợp với mây đối lưu gây mưa dông tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ chiều 7/6.

Chiều 7/6, nhiều nơi tại TP.HCM có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động 27-29 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh vệ tinh và radar thời tiết lúc 16h30 cho thấy mây đối lưu phát triển ở huyện Bình Chánh, Nhà Bè (TP.HCM), tỉnh Long An.

Sau đó, ổ mây di chuyển theo hướng đông TP.HCM gây mưa ở TP Thủ Đức, Bình Thạnh và mở rộng sang các nơi lân cận. Trong cơn mưa, người dân cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như dông, lốc và sét.

Mưa ngập cục bộ gây khó khăn cho người dân lưu thông tại TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mưa lớn chiều nay gây ngập cục bộ một số khu vực như: Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng (TP Thủ Đức)...

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ đang trong mùa mưa. Tuy nhiên, lượng mưa không đều, có nơi mưa vừa, nơi mưa to.

Người dân cần lưu ý dưới tác động của gió tây nam, mây đối lưu phát triển mạnh, đặc biệt là sau những ngày oi bức, mưa thường kèm theo dông lốc, gió giật mạnh.

Tương tự, thời tiết tại các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C và thấp nhất 24-27 độ C.

Đêm nay, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau và vùng biển phía tây nam Biển Đông (bao gồm cả phía tây quần đảo Trường Sa), trời có mây thay đổi, vài nơi mưa rào và dông rải rác, kèm lốc xoáy. Cường độ gió tây nam hoạt động mạnh. Gió giật cấp 5, có lúc cấp 6-7, biển động.