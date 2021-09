TP.HCM mưa dông kèm gió lốc

Do chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam cường độ mạnh kết hợp với áp thấp nhiệt đới, TP.HCM có mưa dông kèm dông, lốc chiều nay.

Chiều 12/9, quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi xuất hiện mưa dông kèm lốc và gió giật mạnh. Sau một giờ, mưa lan rộng các quận trung tâm thành phố. Lượng trung bình 30-40 mm. Nhiệt độ dao động 27-31 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết lúc 14h cho thấy vùng mây dông đang phát triển mạnh dần trên khu vực các tỉnh Long An, Tây Ninh và có hướng di chuyển về TP.HCM.

TP.HCM có mưa dông kèm gió giật mạnh chiều 12/9. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đến 16h, ổ mây phát triển tiếp và gây mưa dông tại Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ,... rồi mở rộng đến các địa bàn lân cận. Trong cơn dông có lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo của đài khí tượng, do ảnh hưởng của rìa phía Nam nối với áp thấp nhiệt đới, kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên các tỉnh thành Nam Bộ có mưa nhiều nơi, một số nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-36 độ C và cao nhất 30-33 độ C.

Về thời tiết trên biển, vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có mây thay đổi, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km và giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động.

Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc có thời tiết tương tự, tuy nhiên, gió nhẹ hơn, ở cấp 4, có lúc cấp 5, biển bình thường. Vùng biển TP.HCM biển động nhẹ, gió cấp 5, giật cấp 6-7.