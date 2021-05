TP.HCM mưa bất chợt, Hà Nội nóng 36 độ C

Cuối tuần, nắng nóng trở lại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Cùng lúc, TP.HCM xuất hiện mưa dông bất chợt vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 15/5, nắng nóng quay trở lại nhiều nơi ở Bắc Bộ sau một ngày giảm nhiệt. Ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn khiến Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.

Hôm nay, những khu vực trên ghi nhận mức nhiệt cao trên 35 độ C trong khung giờ 12h-17h. Độ ẩm thấp nhất 45-65%. Người dân cần lưu ý trang bị áo dài tay, kính mát khi phải di chuyển trên đường trong thời gian này.

Cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng ở Đông Bắc Bộ khả nắng kéo dài đến ngày 16/5; trong khi Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ duy trì trạng thái oi nóng hết ngày 17/5.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 5 ngày. Đồ họa: Mỹ Hà.

Chuyên gia khuyến cáo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và hiệu ứng phơn làm tăng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Điều này xảy ra do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Nắng nóng cũng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo bản đồ dự báo của cơ quan khí tượng, Hà Nội gia tăng nền nhiệt trở lại vào hôm nay (15/5). Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 36 độ C, tăng 3 độ C so với hôm qua.

Dù vậy, mưa dông có thể tiếp tục xuất hiện tại thủ đô vào chiều tối. Người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh do mưa xuất hiện sau thời gian có nắng nóng trong ngày.

Trong khi đó, thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục diễn biến xấu với những cơn mưa bất chợt, gia tăng tần suất về chiều và tối.

Theo trang dự báo Accuweather, trạng thái mưa dông ở TP.HCM tiếp diễn 2 ngày cuối tuần. Những cơn mưa khả năng bắt đầu buổi sáng và kết thúc nhanh, sau đó có thể xuất hiện gián đoạn trong ngày. Nền nhiệt khu vực không quá cao, dao động 26-34 độ C.