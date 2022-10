TP.HCM mờ mịt sương vào sáng sớm

Gió thấp, độ ẩm tăng sau những ngày mưa và chất ô nhiễm không khuếch tán là nguyên nhân khiến TP.HCM bàng bạc sương sáng nay.

Sáng sớm 24/10, nhiều tòa nhà cao tầng tại TP.HCM bị khuất sau lớp sương mờ. Người dân thành phố đón ngày mới với nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, bầu trời nhiều mây, chỉ số UV rất cao, mức 3-9.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết sau mưa, từ đêm qua đến sáng nay, TP.HCM có độ ẩm cao, đêm lạnh, gió nhẹ và bụi chứa chất bẩn lơ lửng trong không khí ở tầng thấp. Bên cạnh đó, gió hoạt động yếu cũng khiến những hạt hơi nước duy trì và tạo nên sương mờ sáng nay.

Theo nữ chuyên gia, sương mù biểu hiện không khí đang ô nhiễm. Tuy vậy, sương mù dày đặc không có nghĩa là mức độ ô nhiễm tăng đột ngột mà do nhiều điều kiện kết hợp. Người dân phải che chắn kỹ khi ra đường để đảm bảo sức khỏe.

Chất lượng không khí nhiều khu vực tại TP.HCM ở mức xấu. Ảnh: IQAir.

Theo AirVisual, chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) tại TP.HCM vào 8h ở ngưỡng không lành mạnh, trên 160 đơn vị. Chỉ số đo được ở khu vực Thảo Điền là 178, phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức và đường Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh) là 172; Tân Phong (quận 7) là 165...

Về thời tiết, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng gián đoạn, chiều mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C và cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.