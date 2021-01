TP.HCM mát mẻ sáng cuối tuần

Hà Nội đang trải qua đợt rét ngắn ngày, còn thời tiết sáng cuối tuần tại TP.HCM mát mẻ, chỉ số UV ở ngưỡng an toàn.

Từ 31/1, áp cao lạnh lục địa suy yếu khiến Hà Nội bước qua các đợt rét ngắn ngày, nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng 16-21 độ C.

Còn tại TP.HCM, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết nơi đây duy trì không khí mát mẻ, trời nhiều mây. Nhiệt độ dao động 23-31 độ C, tăng nhẹ so với hôm qua. Chỉ số tia cực tím (UV) ở mức an toàn.

Về chiều, trời có nắng, mây thay đổi từng đợt. Nhiệt độ cao nhất khoảng 30-32 độ C lúc 13-15h, sau đó giảm dần. Buổi tối, nhiệt độ hạ còn 26-29 độ C, trời ít mây, thời tiết dễ chịu.

TP.HCM duy trì thời tiết mát mẻ vào cuối tuần. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tương tự, các tỉnh, thành Nam Bộ có nền nhiệt thấp nhất phổ biến 20-24 độ C và cao nhất 30-33 độ C. Trời không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc hoạt động cường độ trung bình cấp 3.

Ngày và đêm nay, vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động.

Chuyên gia khí tượng dự báo trong 2 ngày tới (1-2/2), áp cao lạnh tăng cường có cường độ yếu sẽ trở lại phía bắc.