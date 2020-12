TP.HCM lạnh 21 độ C

Sáng 21/12, thời tiết TP.HCM và khu vực Nam Bộ se lạnh. Mưa rào sẽ xuất hiện cục bộ với lượng nhỏ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay, TP.HCM và khu vực lân cận duy trì thời tiết mát mẻ do chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi gió đông bắc lạnh và khô.

Ban ngày mây thay đổi, nắng yếu gián đoạn. Đêm và sáng sớm, trời se lạnh. Mưa rào chỉ xuất hiện cục bộ với lượng nhỏ.

Nhiệt độ ngày và đêm ít thay đổi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 32 độ C, thấp nhất khoảng 21-24 độ C. Miền Đông có nơi dưới 21 độ C.

Chỉ số AQI theo ứng dụng PAMAir (ảnh trước) và AirVisual (ảnh sau) lúc 7h40 sáng 21/12. Ảnh chụp màn hình.

Về chất lượng không khí, ứng dụng AirVisual cho thấy chỉ số AQI tại TP.HCM lúc 7h40 ở ngưỡng trung bình (60 đơn vị). Riêng điểm đo tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) có chỉ số AQI ở ngưỡng trong lành (48 đơn vị).

Còn theo ứng dụng PAMAir, với phương pháp tính AQI của Việt Nam, chỉ số ở hầu hết các điểm quan trắc đều ở ngưỡng trong lành. Điểm quan trắc có chỉ số cao nhất là 102 đơn vị - ngưỡng trung bình - là tại điểm đo trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1).

Do ảnh hưởng của bão số 14 đang hoạt động trên Biển Đông, dự báo 24 giờ tới, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân TP.HCM đi làm trong thời tiết se lạnh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 14 đang duy trì cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Lúc 4h, tâm bão cách bãi Huyền Trân 280 km về phía đông đông bắc. Khu vực cách tâm bão 100 km có sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên.

Ngày và đêm nay, bão đi theo hướng tây tây nam với vận tốc 10-15 km/h và khả năng mạnh thêm. Rạng sáng mai (22/12), tâm bão cách bãi Huyền Trân khoảng 90 km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau đó, hình thái này giữ nguyên hướng đi và vận tốc, tiếp tục di chuyển gần về đất liền. Rạng sáng 23/12, tâm bão cách Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 100 km về phía đông đông nam. Sức gió giảm xuống cấp 8, giật cấp 10.

Trong ngày 23/12, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng tây với vận tốc 15-20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp. Đến 4h sáng 24/12, trung tâm vùng áp thấp nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang với sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.