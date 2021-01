TP.HCM lạnh 20 độ C từ ngày mai

Chuyên gia dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ bắt đầu lạnh vào ngày 8/1. Nhiệt độ ngày và đêm có thể chênh lệch đến 10 độ C.

Từ đêm nay đến ngày 12/1, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chuẩn bị đối mặt với đợt rét đậm, rét hại diện rộng với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 8-11 độ C.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết trong khi hầu hết Bắc Bộ có rét hại, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ thời tiết đẹp. Nhiệt độ thấp nhất dự báo xảy ra vào ngày 9/1.

Từ ngày 10/1, Nam Bộ có đợt không khí lạnh bổ sung. Do vậy, thời tiết se lạnh vào sáng sớm sẽ duy trì từ sáng 8/1 đến 13/1. Trời ít mưa, ngày nắng, sáng sớm se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM có thể xuống dưới 20 độ C tại một số quận, huyện.

TP.HCM chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh mới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan nhận định không khí lạnh sẽ đến chậm hơn vì đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ mới bắt đầu đón đợt rét mới. Do đó, không khí lạnh sẽ xuống miền Nam chậm hơn một chút. Bà dự báo khu vực các tỉnh miền Nam sẽ trở lạnh vào đêm 8/1, sáng 9/1.

"Đợt lạnh Tết Dương lịch ở TP.HCM là 22 độ C. Đợt lạnh sắp tới, nhiệt độ vào khoảng 20 độ C. Riêng một số nơi có thể dưới 20 độ C như Long Khánh, Phước Long (Bình Phước), Tây Ninh. Có nơi 18 độ C", chuyên gia dự báo và cho rằng hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến khoảng ngày 10/1, sau đó suy yếu dần. Trời bắt đầu ấm trở lại.

Bà Lan nhận định đợt lạnh này không phải hiện tượng thời tiết bất thường vào những năm có hiện tượng La Nina như hiện nay. Chuyên gia nêu ví dụ năm 1999, dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, nhiệt độ miền Nam giảm xuống tận 14 độ C.

"Đó mới là đợt lạnh đáng nhớ. Còn đợt lạnh này không bằng trước đây. Khoảng 10 năm trở lại đây, Nam Bộ ít có lạnh dưới 18 độ C. Còn trước đó, thường xuyên có lúc dưới 18 độ C", chuyên gia cho hay.

Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chuyên gia nhấn mạnh điều đáng chú ý tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ những ngày tới là sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm.

Tại miền Bắc, dù trời lạnh, nhiệt độ ngày và đêm chỉ chênh lệch khoảng 4-5 độ C. Trong khi đó, ở phía Nam, biên độ nhiệt ngày và đêm rất lớn, cỡ 10 độ C.

Ban ngày, nhiệt độ vẫn trong khoảng 30 độ C, nhưng chiều tối và sáng sớm, nhiệt độ giảm xuống còn 20 độ C. Sự chênh lệch này khiến cơ thể mệt mỏi và rất dễ bị sốc nhiệt khi phải liên tục thích nghi với một mức nhiệt độ mới.

Chuyên gia cảnh báo nhiệt độ giảm sâu cùng với bầu không khí khô (độ ẩm phổ biến trong khoảng 60-70%) rất dễ gây bệnh, nhất là bệnh về đường hô hấp. Những người có huyết áp cao, mắc bệnh tim mạch, phụ nữ mang thai cũng cần chú ý.

Bà Lan đưa ra lời khuyên vào những ngày này, người dân nên mang theo áo gió khi ra ngoài vào buổi sáng và trở về vào tối muộn; chủ động theo dõi nhiệt độ để đảm bảo giữ ấm vào đêm và sáng sớm.