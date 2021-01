TP.HCM lạnh 20 độ C sáng nay

Chuyên gia lý giải TP.HCM liên tục có mức nhiệt thấp 19-20 độ C những ngày gần đây là do sóng lạnh của khối không khí lạnh suy yếu khuếch tán xuống phía nam.

Hai ngày qua, nhiệt độ TP.HCM liên tục xuống thấp ở mức 19-20 độ C. Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ Lê Đình Quyết cho biết khu vực chịu tác động gián tiếp nên dù không khí lạnh có suy yếu nhưng sóng lạnh vẫn khuếch tán xuống phía nam và làm giảm nhiệt nơi đây.

Chuyên gia dự báo đến ngày 18/1, đợt không khí lạnh tăng cường sẽ di chuyển đến Việt Nam, gây ra đợt rét mới. Đợt rét này cũng gây ảnh hưởng gián tiếp, làm nhiệt độ TP.HCM giảm theo.

Miền Nam ghi nhận khung nhiệt thấp 19-20 độ C những ngày gần đây. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng sớm nay (14/1), người dân TP.HCM tiếp tục đón ngày mới với tiết trời lạnh 20 độ C. Nhiệt độ này duy trì đến 8h rồi tăng lên 23-29 độ C vào giữa trưa, sau 12h tăng lên 29-30 độ C và hạ xuống còn 24 độ C vào ban đêm.

Ban ngày trời có nắng, gió se lạnh, không khí lẫn nhiều sương bụi, tầm nhìn thấp. Chất lượng không khí ở ngưỡng xấu - 182 đơn vị (cảnh báo nguy cơ có hại cho sức khỏe con người).

Cụ thể, lúc 6h, các điểm quan trắc chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo Airvisual tại quận 7 có chỉ số cao nhất với 186 đơn vị, Thảo Điền (TP Thủ Đức) 164 đơn vị, quận 1 là 157 đơn vị. Các nơi khác có chỉ số AQI 140-150 đơn vị - mức không tốt cho các nhóm nhạy cảm.

Đối với thời tiết biển, ông Quyết cho biết cùng với khối không khí lạnh suy yếu, gió đông bắc cũng có xu hướng giảm dần cường độ. Theo đó, vùng biển ngoài khơi Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Ông Quyết dự báo từ tối 16/1, gió đông bắc mạnh trở lại do ảnh hưởng của áp cao lạnh tăng cường.

Trong đó, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển của TP.HCM) và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.