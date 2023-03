TP.HCM làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất về chất lượng dịch vụ

Buổi làm việc diễn ra sau khi nhiều du khách, doanh nghiệp than phiền về sân bay này.

Hành khách than phiền về chất lượng dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Duy Hiệu

Chiều ngày 10/3, ban lãnh đạo TP.HCM sẽ có buổi làm việc với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất để bàn về cải thiện chất lượng dịch vụ trong và ngoài sân bay. Buổi làm việc dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo UBND TPHCM, đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Kể từ sau đại dịch Covid-19, đặc biệt các ngày nghỉ lễ, Tết, sân bay Tân Sơn Nhất luôn đón lượng du khách đông đúc, tấp nập. Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ tổng cộng gần 21.000 chuyến bay với hơn 3,1 triệu hành khách.

Tuy vậy, vấn đề chất lượng phục vụ tại sân bay này chưa làm hài lòng nhiều du khách, và doanh nghiệp. Trong đó, nổi cộm có vấn đề khó khăn trong đặt xe công nghệ và hạ tầng bãi đỗ xe phục vụ du khách còn nhiều hạn chế.

Trong buổi tọa đàm giữa lãnh đạo TP.HCM với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài diễn ra ngày 22/2, ông Alan Kendy, Chủ tịch Hiệp hội Châu âu Eurocham, cho biết hiệp hội đã nhận được phản hồi của du khách về trải nghiệm tại Sân bay Tân Sơn Nhất và cần cải thiện.

Nhiều du khách không hài lòng vì phải xếp hàng chờ cất cánh quá lâu và không có làn riêng cho người đi vé hạng thương gia. Điều này đang cản trở thu hút du khách đến với TP.HCM. Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ cũng cho rằng TP cần cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông để phát triển du lịch, nâng cao chất lượng cuộc sống, hoạt động kinh doanh.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng thừa nhận sân bay Tân Sơn Nhất có một điểm phiền hà rất lớn, TP.HCM đã tích cực làm việc với Bộ GTVT và cũng đã có cải thiện nhất định. Sắp tới, TP sẽ tích cực làm việc với Bộ GTVT đề nghị để TP được tham gia cải thiện và đã có kế hoạch làm việc với Bộ GTVT trong quý I/2023 này.

"Cộng đồng doanh nghiệp phản ánh, khách du lịch phản ánh thì chúng ta không thể nào để như vậy. Mặc dù sân bay là do Bộ GTVT quản lý, nhưng lại nằm ngay trên địa bàn TPHCM, là cửa ngõ đón du khách. Người ta thấy vấn đề sẽ than phiền TPHCM chứ không than phiền cơ quan khác", ông Phan Văn Mãi tiếp tục nhấn mạnh tại buổi làm việc về tình hình kinh tế - xã hội vừa diễn ra hồi đầu tháng 3.