TP.HCM kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ sở về công tác PCCC

UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình.

Quán bar District K trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, bốc cháy sáng 17/10. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm PCCC của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình.

Công an TP.HCM có trách nhiệm xử lý nghiêm minh các vi phạm; kiểm điểm, xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý, kiểm tra PCCC.

Các đơn vị liên quan được giao phối hợp chặt chẽ với công an TP trong việc thực hiện thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng…; kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, đặc biệt là loại hình vui chơi giải trí, tập trung đông người như karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở massage.

Trong đợt kiểm tra này, Công an TP.HCM cũng sẽ rà soát, lập danh sách cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy theo lĩnh vực quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, chợ, cơ sở thể thao, giáo dục, y tế...

Động thái trên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xảy ra cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người.

Trước đó, chỉ trong một tháng, TP.HCM xảy ra liên tiếp nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhiều tài sản. Mới nhất, khoảng 9h15 ngày 17/10, quán bar District K trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, bất ngờ bốc cháy, người dân hốt hoảng tháo chạy.

Đại diện Phòng PC07 cho biết cuối tháng 9, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động quán bar Distrist K do vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự. Tuy nhiên, tối 5/10, cơ sở này tiếp tục hoạt động và bị Công an quận 1 xử phạt.