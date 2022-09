TP.HCM kiểm tra PCCC tất cả quán karaoke, bar, vũ trường

UBND TP.HCM yêu cầu cơ quan chức năng và địa phương kiểm tra toàn bộ quán karaoke, vũ trường, bar, sau 2 vụ cháy gây thương vong nghiêm trọng ở Bình Dương và TP Hà Nội.

Từ nay đến hết 30/9, UBND TP Thủ Đức và các địa phương bắt đầu đợt cao điểm kiểm tra định kỳ lẫn đột xuất về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn bộ quán karaoke, vũ trường, bar.

Chỉ đạo khẩn vừa được UBND TP.HCM gửi các đơn vị liên quan chiều 9/9, theo Công điện 792 của Thủ tướng sau vụ cháy gây thương vong đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 6/9 ở quán karaoke An Phú (Thuận An, Bình Dương) và Công điện 683 của Chính phủ sau vụ cháy quán karaoke ISIS (Hà Nội).

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP.HCM chủ trì kế hoạch kiểm tra, phân loại những cơ sở karaoke, vũ trường, bar, trên địa bàn có nguy cơ cháy cao để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Đồng thời, Công an TP.HCM có trách nhiệm xử lý nghiêm nếu có trường hợp vi phạm PCCC; kiên quyết tạm đình chỉnh và đình chỉ hoạt động cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC; giám sát và xử lý chủ đầu tư các công trình kinh doanh chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động.

Cửa sổ hai bên của quán karaoke XO (quận 12) bị bịt kín bằng gạch. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công an TP.HCM phải xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo chiến sĩ nắm vững.

Sở Xây dựng được giao quản lý chặt các hoạt động đầu tư, xây dựng công trình; thẩm định cấp phép xây dựng những công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện đôn đốc, nhắc nhở chủ cơ sở triển khai biện pháp an toàn trong quá trình cải tạo, sửa chữa; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân chữa cháy, mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC.

Hôm 6/9, vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) làm thiệt mạng 32 người cùng hàng chục người bị thương trong lúc tháo chạy. Cơ sở karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hiện ở TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở karaoke này được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016.

Hồi tháng 8, tại phố Quan Hoa, TP Hà Nội từng xảy ra vụ cháy quán karaoke ISIS. Trong lúc cứu nạn, cứu hộ, 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh. Trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96/2016.