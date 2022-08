TP.HCM kiểm tra đồng loạt quán rượu, bia sau sự cố ngộ độc

Từ 15/8 đến hết năm, TP.HCM sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh và sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.

Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đồ uống có cồn trên địa bàn.

Kế hoạch này được ban hành trong thời điểm trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ ngộ độc rượu do sử dụng rượu có chứa methanol, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Theo đó, đối tượng kiểm tra là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán rượu, bia tại chỗ.

Nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ pháp lý liên quan đến mặt hàng rượu, bia, đồ uống có cồn cùng các nội dung liên quan đến việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm. Quá trình kiểm tra, các đoàn có thể lấy mẫu sản phẩm đưa đi kiểm nghiệm để đánh giá...

Cơ quan này yêu cầu kiểm tra có trọng tâm, tập trung vào các sản phẩm rượu, bia, đồ uống có cồn. Chú trọng kiểm soát chặt các sản phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhà hàng Mr. Bao, nơi các nạn nhân ăn uống trước khi nhập viện. Ảnh: Lê Trai.

Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm giao cho Ban Quản lý an toàn thực phẩm và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức tập trung thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu rượu, bia, đồ uống có cồn; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán rượu, bia, đồ uống có cồn tại chỗ.

Mới đây, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM vừa ra quyết định phạt Công ty TNHH Mr Bao Cuisine (TP Thủ Đức) tổng cộng 26,6 triệu đồng đối với chi nhánh - nơi xảy ra vụ ngộ độc methanol (cồn công nghiệp) khiến 2 người tử vong và 6 người khác phải nhập viện điều trị.

Quá trình kiểm tra, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết chi nhánh của nhà hàng này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; đồng thời sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số nguyên liệu và thực phẩm này đã bị buộc tiêu hủy.

Trước đó, chỉ trong vòng 3 ngày, TP.HCM đã xảy ra 2 vụ ngộ độc methanol sau khi uống rượu, khiến 2 người tử vong. Theo đó, có 2 loại ngộ độc rượu chính là ngộ độc rượu ethanol và methanol.

Loại ngộ độc rượu nghiêm trọng hơn là methanol, xảy ra khi uống nhầm methanol hoặc uống rượu có chứa chất này. Đây là chất được dùng trong công nghiệp hóa chất. Chỉ cần uống 5-15 ml có thể gây ngộ độc nặng, 15 ml trở lên gây mù lòa, 30 ml có thể gây tử vong. Độc tính của methanol bao gồm tác dụng ức chế hệ thống thần kinh trung ương, ảnh hưởng tới thần kinh mắt…